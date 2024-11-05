أرادت الانتقام من طليقها فكونت عصابة من المجرمين

كشفت وزارة الداخلية في الكويت، تفاصيل مؤامرة صادمة تورطت فيها امرأة للانتقام من طليقها بعدما لفقت له تهمة خطيرة بمساعدة ثمانية أشخاص بينهم رجال أمن.

واستعانت المرأة بضابط وعسكريين وخمسة أشخاص آخرين، لتلفيق تهمة حيازة مخدرات لطليقها، لتنجح تلك المؤامرة في ضبط مقيم في الكويت بتلك التهمة التي يواجهها المدانون فيها عقوبة سجن مشددة.

وقالت وزارة الداخلية، إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من كشف تفاصيل تلفيق تهمة حيازة مواد مخدرة لذلك المقيم خلافًا للحقيقة.

وأضافت أنها ضبطت تسعة متورطين في الجريمة من ضمنهم ضابط وعسكريان، واعترف كل منهم بدوره فيها.

وأوضحت أن دوريات الأمن ضبطت في وقت سابق، المقيم، بتهمة حيازة المخدرات، لكن تحريات السلطات الأمنية المختصة، كشفت تفاصيل أخرى.