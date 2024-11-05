«إكس فاكتور» يعود عبر تلفزيون دبي.. مواهب وطرب وأجواء حماسية

بأجواء حماسية ومنافسات استثنائية، يعود برنامج «إكس فاكتور» إلى تلفزيون دبي التابع لـ«دبي للإعلام» في موسم جديد، بالشراكة مع مهرجان دبي للتسوق في نسخته الـ30، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. ويجمع «إكس فاكتور» في نسخته الجديدة نخبة من أصحاب المواهب الغنائية العربية الذين يطمحون إلى الحصول على لقب البرنامج الأشهر على الساحة الغنائية، ليعكس ذلك جهود «دبي للإعلام» الهادفة إلى الارتقاء بقطاع الموسيقى في دبي، والإسهام في تطوير المواهب المحلية والعربية، وتحقيق تطلعات الإمارة ورؤاها بأن تكون عاصمة الاقتصاد الإبداعي بحلول 2026.

وتمكّن الموسم الثاني من «إكس فاكتور» من استقطاب أكثر من 68 مشاركاً من أنحاء المنطقة العربية، ليعكس ذلك تفرد فكرة البرنامج التي جعلت منه منصة مبتكرة قادرة على اكتشاف أصحاب المواهب الرائدة والناشئة، وتمكينهم من مواصلة شغفهم الفني وتحقيق أحلامهم بدخول الساحة الغنائية، وتأسيس قاعدة جماهيرية قوية، إذ سعت «دبي للإعلام» في الموسم الجديد إلى إحداث تطوير ملموس في الشكل وطريقة العرض، ما يسهم في إبراز أهمية البرنامج ودوره في رفد الساحة الفنية العربية بدماء جديدة.

ومع انطلاق بث حلقات الموسم الثاني من البرنامج على شاشة تلفزيون دبي، كشف عن أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التي تضم الفنانين: راغب علامة، والإماراتي فايز السعيد والعراقية رحمة رياض، الذين سيسهمون عبر ما يمتلكونه من خبرات موسيقية عالية، وسيرة فنية ومهنية طويلة، في تدريب المتسابقين وتطوير أدائهم وصقل مهاراتهم الغنائية والموسيقية، من حيث عملية التحكم بالطبقات، وقوة الصوت والغناء ومواجهة الجمهور وغيرها من التحديات، وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البرنامج، إذ سيتم توزيع المشاركين فيه على ثلاث فئات تمهيداً لمشاركتهم في العروض الحية والتصفيات النهائية التي سيختار خلالها الفائز بلقب البرنامج بناءً على تصويت الجمهور.

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، سالم باليوحة، حرص مؤسسة دبي للإعلام على تسخير إمكاناتها للارتقاء بقطاع الموسيقى والفنون، الذي يُشكل إحدى ركائز اقتصاد دبي الإبداعي الأساسية، عبر المساهمة في اكتشاف المواهب الغنائية الجديدة ودعمها.

وقال: «تسعى مؤسسة دبي للإعلام عبر (إكس فاكتور) إلى توفير بيئة إبداعية تتيح لأصحاب المواهب الرائدة والناشئة فرصة الاستفادة من خبرات أعضاء لجنة التحكيم، وتطوير مهاراتهم والكشف عن إبداعاتهم في مجال الغناء والعزف والأداء، وتعريف الجمهور العربي بهم، وهو ما يعكس جهود المؤسسة الهادفة إلى تأهيل أصحاب الكفاءات الفنية المحلية والخليجية والعربية، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم».

وعبر باليوحة عن اعتزاز «دبي للإعلام» بشراكتها مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والترفيه.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، حرص المؤسسة على التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً للسياحة والأعمال والفعاليات.

وأضاف: «منذ انطلاقته، نجح مهرجان دبي للتسوق في تحقيق الكثير من الإنجازات التي أثرت بشكل إيجابي ليس في قطاع التجزئة فحسب، وإنما في العديد من الصناعات بما في ذلك صناعة الموسيقى والفعاليات المميزة الخاصة بها مثل (إكس فاكتور)، وهو ما جعل المهرجان علامة فارقة في التقويم السنوي لدبي، بفضل قدرته على منح زوار الإمارة العديد من التجارب الفريدة التي تتيح لهم قضاء أجمل الأوقات في دبي».

وتابع الخاجة: «نعتز بشراكتنا مع مؤسسة دبي للإعلام، ونتطلع لاستمرارها على المدى الطويل، إذ تنسجم في مضمونها وأهدافها مع توجهاتنا الهادفة إلى توفير تجارب مبتكرة متعددة الأبعاد، تسهم في تحفيز الناس على زيارة دبي والعودة إليها مجدداً، ويمثل احتضان المهرجان لعروض (إكس فاكتور) خطوة مهمة تسهم في إثراء مشهد دبي الفني والثقافي».

من ناحيتها، قالت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام، سارة الجرمن، إن «(إكس فاكتور) يمثل قيمة إضافية إلى دورة تلفزيون دبي البرامجية، ويبرز ما تتمتع به المؤسسة من قدرات فنية ولوجستية، ويعزز مكانتها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة وأكثرها مشاهدة محلياً وإقليمياً والأقرب إلى المشاهد».

وأشارت إلى أن «إكس فاكتور» يمتاز بحضور لافت على الساحة العربية والعالمية، وتناسقه مع الثقافة العربية، وهو ما مكنه من كسب المشاهدين على امتداد المنطقة، كونه يجمع بين نجوم الفن من الصف الأول والمواهب الجديدة، ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم المختلفة في الأداء والصوت والتفاعل مع الجمهور، منوهة بأن البرنامج تمكّن خلال موسمه الماضي من تحقيق نجاح لافت ونسبة مشاهدات عالية، وهو ما شكّل حافزاً لمواصلة تقديمه لإتاحة المجال أمام مشاهديه لمتابعة تطور أداء المشتركين بناءً على توجيهات أعضاء لجنة التحكيم، ومعايشة تفاصيل التجارب الفنية التي يخوضها المشتركون والهادفة إلى تطوير وصقل مهاراتهم المختلفة، وتمكينهم من المضي في خطواتهم نحو النجومية.

أصوات تحلم باللقب

على مدار حلقات برنامج «إكس فاكتور»، سيكون الجمهور في الإمارات والمنطقة العربية على موعد مع مجموعة من الأصوات الغنائية الجديدة، التي تطمح إلى تحقيق حلمها بدخول الساحة الغنائية، والعروض الحية التي ستبث على الهواء مباشرة من استوديوهات تلفزيون دبي، بالشراكة مع مهرجان دبي للتسوق، إذ سيُشكل «إكس فاكتور» إضافة نوعية إلى جدول فعاليات المهرجان الغني بالتجارب المذهلة التي ستغطي كل أرجاء الإمارة على مدار 38 يوماً، ما يعزّز مكانة دبي وجهة مفضلة للعيش والترفيه والعمل.

. 68 مشاركاً من أنحاء المنطقة اجتذبهم الموسم الجديد للبرنامج.