«شارك تانك».. بوابة للفرص الذهبية عبر شاشة «دبي»

انطلاقاً من مسؤولية «دبي للإعلام» في الإسهام في تحقيق أهداف دبي الاقتصادية وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، يجدد «شارك تانك دبي» إطلالته في الموسم الجديد حاملاً معه فرصاً ذهبية لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تطوير وتوسيع مشاريعهم، والاستفادة من حجم الفرص الحقيقية التي تقدمها لهم نخبة من كبار المستثمرين في المنطقة والعالم.

وعبر «شارك تانك دبي»، تسلط «دبي للإعلام» الضوء على الفرص الاقتصادية في دبي مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات العالمية، إذ يتركز الهدف الرئيس لأجندة دبي الاقتصادية على مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتضم أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحولي خلال العقد المقبل.

وتحظى مجموعة من أصحاب الشركات الناشئة بفرص استثنائية عبر شاشة تلفزيون دبي التابعة لـ«دبي للإعلام»، في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «شارك تانك دبي»، إذ جاءت حاملة كثيراً من الأفكار المبتكرة التي تكشف عن طموحات رواد الأعمال الشباب، الذين استفادوا من العروض التي قدمتها لهم نخبة من كبار المستثمرين في المنطقة والعالم، ليعكس ذلك جهود «دبي للإعلام» الهادفة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز روح الابتكار والتنافسية لدى رواد الأعمال، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم والانطلاق بها من دبي نحو العالم.

مشاريع متنوعة

ومع انطلاقة حلقات الموسم الثاني من البرنامج، بدت معظم المشاريع متنوعة ومستلهمة من التجارب الشخصية، وتتمتع بقدرتها على مواكبة متطلبات واحتياجات السوق، وتغطية معظم القطاعات الاقتصادية، ومن بينها إنتاج الحلويات الصحية، وتصنيع المنتجات العصرية، وكذلك تقديم الدروس الخصوصية، والمحافظة على الصحة، وغيرها الكثير، ما يعكس أهمية البرنامج وتناغمه مع أجندة دبي الاقتصادية، فيما توزعت العروض بين أعضاء لجنة المستثمرين التي ضمت فيصل بن جمعة بلهول، رائد أعمال ومستثمر ونائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وإيلي خوري، الرئيس التنفيذي لشركة «فيفيوم هولدينغ»، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أومنيكوم الإعلامية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأميرة سجواني، العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في «داماك العقارية»، المؤسسة الرئيسة التنفيذية لشركة «بريبكو»، كما استضافت أيضاً محمد بلوط، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «كيتوبي» (Kitopi)، المنصة السحابية الرائدة المتخصصة في عالم الطهي، وتوفيق كريديه، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «براند فور لس».

مشاهدات عالية

من ناحيتها، أكدت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، سارة الجرمن، حرص «دبي للإعلام» على تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية التي تقدّمها دبي لرواد الأعمال والمستثمرين، عبر تقديم المحتوى النوعي والقوي الذي يعكس جوهر رؤى دبي الهادفة إلى تعزيز تنافسيتها وريادتها على الخريطة العالمية، وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل مدن العالم الاقتصادية.

وقالت: «يعكس اهتمام (دبي للإعلام) عبر ما تم تحقيقه في الموسم الأول من (شارك تانك دبي) من نجاح لافت ومشاهدات عالية عبر تلفزيون دبي، شمولية وأهمية المحتوى المقدم من (دبي للإعلام) وقدرته على مواكبة تطلعات الإمارة وطموحاتها، وإبراز ما تمتلكه من إمكانات وبيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال الذين وجدوا فيها أرضاً خصبة لتأسيس مشاريعهم، وتحقيق أحلامهم بفضل ما توفره الإمارة لهم من تسهيلات وفرص نوعية».

وعبرت سارة الجرمن عن اعتزاز «دبي للإعلام» بشراكتها مع «طيران الإمارات» وشركة نيسان الشرق الأوسط، والهادفة إلى دعم مكانة دبي مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات في كل القطاعات الاقتصادية. وتابعت: «تعكس هذه الشراكة حرصنا على توطيد العلاقات مع كل الشركات والمؤسسات العاملة في دبي والإمارات، إذ يشكّل ذلك ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الشاملة».

وجهة عالمية

من جانبه، قال فيصل بن جمعة بلهول، أحد أعضاء لجنة المستثمرين في البرنامج، إن «دبي تعد وجهة عالمية لجذب رواد الأعمال والمستثمرين والمواهب من أنحاء العالم، لما توفره من بيئة جاذبة وداعمة للاستثمار. ويأتي برنامج (شارك تانك دبي) ليسلط الضوء على البيئة الداعمة التي توفرها دبي عبر كل المؤسسات، لدعم الشباب ورواد الأعمال والبيئة الجاذبة والداعمة لهم».

من ناحيته، أشار إيلي خوري، أحد أعضاء لجنة المستثمرين في البرنامج، إلى أن «شارك تانك دبي» يمثل فرصة لرواد الأعمال لتحقيق أحلامهم وتنميتها، معتبراً أن البرنامج يتناسب مع طبيعة الإمارة التي تحولت إلى وجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال، وأبرز العلامات التجارية العالمية، موضحاً أن البرنامج يوفر رعاية أصحاب المواهب وتبني أفكارهم المبتكرة وحثّهم على ضرورة الإبداع ومواصلة الاستثمار في مشاريعهم.

ورأى إيلي خوري الذي يمتلك مسيرة مهنية طويلة - إذ أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار شركة «فيفيوم هولدينغ» - أن «البرنامج يعد بوابة لرواد الأعمال للانطلاق والنجاح والنمو في مدينة توفر كل مقومات النمو، وبوابة للانطلاق نحو العالمية عبر توسيع آفاق الأعمال وخدمات التشغيل والدعم».

فتح آفاق

بدورها، قالت أميرة سجواني، عضو لجنة المستثمرين في «شارك تانك دبي» العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في «داماك العقارية»، إن البرنامج يفتح الآفاق أمام رواد الأعمال الشباب، عبر منحهم ما يحتاجون إليه من فرص لإطلاق أعمالهم في دبي، ويمكّنهم من بناء علاقات مع مجموعة من المستثمرين والخبراء في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستفادة من العروض الاستثمارية والاستشارات والنصائح التي يقدمونها لهم، للإسهام في تحقيق تطلعاتهم والارتقاء بمشاريعهم.

وأوضحت سجواني أن دبي نجحت في أن تكون وجهة جاذبة لمشاريع الاستثمار والأفكار النوعية، بفضل تنوع اقتصادها وريادتها العالمية، وما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية قوية تساعد على توفير فرص حقيقية لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع.

طيران الإمارات

وأكدت مجموعة طيران الإمارات اعتزازها بالشراكة مع «دبي للإعلام»، التي تسعى إلى تقديم الأفضل لمشاهدي قنواتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية، وتمكينهم من الوصول إلى محتوى إعلامي فريد ومتميز، وهو ما يتناغم مع توجهات «طيران الإمارات» التي تتمتع بتاريخ طويل من الشراكات المثمرة، إذ تؤكد المجموعة من خلالها، التزامها بدعم صناعة المحتوى الذي يعكس جوهر دبي، ويبرز ما تحققه من نجاحات وإنجازات لافتة في كل المجالات.

وأوضحت المجموعة أن «شارك تانك دبي» يمثل فكرة فريدة من نوعها تسهم في منح رواد الأعمال فرصاً ذهبية تمكّنهم من التحليق بمنتجاتهم وأفكارهم في فضاء واسع، وتساعدهم على تحقيق أحلامهم والارتقاء بها نحو مستويات أعلى.

نيسان

فيما أكدت «نيسان» دعم الموسم الثاني من «شارك تانك دبي»، الذي أسهم في رفع سقف وجودة البرامج الترفيهية والاقتصادية في المنطقة، مشيرة إلى أن البرنامج يتمتع بمتابعة واسعة على مستوى الإمارات والمنطقة، ما يعكس أهميته ودوره في دعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز رواد الأعمال على المبادرة والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي والإمارات. وذكرت الشركة أن البرنامج يتماشى مع التزامات «نيسان» بمواكبة مسارات الابتكار والتطوير والتجديد المستمرة.

منصة فريدة

نجح برنامج «شارك تانك دبي» في موسمه الجديد في استقطاب أكثر من 65 رائد أعمال جاؤوا من مختلف دول العالم إلى دبي لعرض أحلامهم وعلاماتهم التجارية، أمام أعضاء لجنة المستثمرين الذين يرون في البرنامج منصة فريدة لتشجيع الشركات الناشئة وتطويرها.

• مع انطلاقة حلقات الموسم الثاني، بدت معظم المشاريع متنوعة ومستلهمة من التجارب الشخصية.