نفوق أكبر تمساح أسير في العالم

أعلنت محمية للحياة البرية، أمس، نفوق تمساح أسترالي يبلغ طوله 5.48 أمتار، والذي حمل الرقم القياسي العالمي كأكبر تمساح في الأسر، ومن المعتقد أن عمره يزيد على 110 أعوام.

وقالت مؤسسة مارينلاند ميلانيزيا كروكودايل هابيتات في منشور على «فيس بوك»، إن كاسيوس الذي يتجاوز وزنه طناً، تدهورت صحته منذ 15 أكتوبر الماضي.

وأضافت: «كان عجوزاً للغاية، ويُعتقد أن عمره امتد لسنوات أطول من عمر تمساح الحياة البرية».

وتابعت المؤسسة التي يقع مقرها في جرين آيلاند قرب مدينة كيرنز السياحية في كوينزلاند: «سنفتقد كاسيوس بشدة، لكن حبنا وذكرياتنا عنه ستبقى في قلوبنا إلى الأبد».

وذكر موقع المؤسسة على الإنترنت أنه عاش في المحمية منذ عام 1987، بعد نقله من الإقليم الشمالي المجاور، حيث تشكل التماسيح عنصراً رئيساً للجذب السياحي في المنطقة.

وحصل كاسيوس، وهو تمساح مياه مالحة، على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أكبر تمساح في الأسر على مستوى العالم.

ووفقاً للموسوعة، حصل على اللقب بعد نفوق التمساح الفلبيني لولونغ عام 2013، والذي بلغ طوله 6.17 أمتار.