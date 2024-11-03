«بيت إليتيس».. اليونان تدشّن متحفاً لشاعر تمجّد قصائده الطبيعة والنور

افتتحت اليونان متحفاً في وسط العاصمة أثينا تكريماً لأوديسياس إليتيس (1911 - 1996)، الذي يُعَدّ أحد أهم شعرائها المعاصرين والحاصل على جائزة نوبل عام 1979.

ويقع «بيت إليتيس» في منطقة بلاكا ضمن الوسط التاريخي للعاصمة اليونانية، وهو عبارة عن مبنى من طبقتين يضمّ بين الأشياء المعروضة فيه مكتب الشاعر وآلته الكاتبة وكرسيّه وصوره وكتبه بمختلف اللغات، إضافة إلى الكثير من اللوحات التي رسمها وأعمال الكولاج التي نفذها.

وافتتحت وزيرة الثقافة لينا ميندوني المتحف، بحضور رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وكان أوديسياس إليتيس ثاني يوناني ينال جائزة نوبل-الآداب، بعدما سبقَه إلى الفوز بها الشاعر جورج سيفيريس عام 1963.

ورأت الأكاديمية السويدية لدى منحها أوديسياس إليتيس الجائزة عام 1979 أن الشاعر المنتمي إلى ما يسمى «جيل الثلاثينات»، وهي حركة ثقافية طبعت أدب اليونان وفنونها في القرن الـ20، نجح في أن يعبّر «بقوة حسية وبُعد نظر، على خلفية التقاليد اليونانية، عن كفاح الإنسان المعاصر من أجل الحرية والإبداع».

وتمجّد قصائده الطبيعة والنور الذي يميّز الجزر اليونانية وبحر إيجه.