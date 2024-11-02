صُناع محتوى ورئيس «تيك توك» في ضيافة «دبي للصحافة»

نظّم نادي دبي للصحافة جلسة نقاشية استضاف خلالها الرئيس التنفيذي لمنصة Tik Tok العالمية شو زي تشيو، وشارك فيها نخبة من صُناع المحتوى، وذلك في إطار مساعي النادي لبناء القدرات ونقل المعرفة في مجال الإعلام الجديد، والتعرف إلى آراء وأفكار قيادته العالمية وبما يسهم في دعم جهود تطوير الإعلام المحلي والعربي.

وفي مستهل الجلسة النقاشية، رحّبت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى المرّي، بالرئيس التنفيذي لمنصة Tik Tok، والمشاركين في اللقاء، مشيرة إلى أن هذا النقاش يعد فرصة للاقتراب من رؤى القيادة التنفيذية لواحدة من أهم منصات الإعلام الجديد وهي من الأوسع انتشاراً حول العالم بعدد مستخدمين يقدر بمئات الملايين، ويمثل الشباب النسبة الأكبر منهم.

ولفتت منى المرّي إلى حرص نادي دبي للصحافة على تنظيم مثل تلك اللقاءات تماشياً مع نهجه الدائم في إطلاق المبادرات التي تعود بالنفع على قطاع الإعلام عموماً، وعلى الأجيال الجديدة من صُنّاع إعلام المستقبل بصفة خاصة، والذي تمثل البيئة الرقمية المساحة الأكبر والأهم لتوسعه وانتشاره، انطلاقاً من مكانتها الرائدة كمركز عالمي للإعلام وصناعة المحتوى.

وقالت المري: «التواصل المباشر مع قيادات عالمية مؤثرة في مجال الإعلام الجديد يفتح نوافذ معرفية مهمة على مستقبل القطاع.. النادي أسّس على مدار أكثر من 20 عاماً شبكة علاقات واسعة تضم أهم مؤسسات الإعلام العربية والعالمية، ونعمل على توظيف تلك الروابط في خدمة الإعلام المحلي والعربي وصُنّاع المحتوى بصورة عامة».

وأضافت: «تيك توك تجربة جديرة بالدراسة والتوقف عندها للتعرف عن قرب إلى مقومات نجاحها وانتشارها اللافت حول العالم.. يسعدنا أن يكون هذا اللقاء فرصة للاقتراب من فكر ورؤى الشخص المسؤول عن قيادة كتيبة العمل في منصة عالمية نجحت في اكتساب قاعدة جماهيرية عريضة تقدر بمئات الملايين حول العالم».

مكانة رائدة

وأعرب شو زي تشيو عن سعادته بالتواجد في دبي والتواصل المباشر مع صانعي المحتوى والتعرف إلى ما يقدمونه من إبداعات، مشيراً إلى الدور الرائد الذي تقوم به دبي في توحيد الجهود الرامية إلى تطوير المحتوى، بما تتمتع به من مكانة وإمكانات.

وأوضح تشيو أن الركائز الأساسية الثلاث للمنصة هي الاكتشاف والإبداع والمجتمع، وأنها مصممة لربط المستخدمين بالمحتوى الذي يتوافق مع اهتماماتهم، مع تمكين المبدعين من خلال توفير مجموعة قوية من الأدوات، مشيراً إلى أنه مع الآلاف من التأثيرات والقدرات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التوليدية يوفر كل من TikTok وCapCut للمبدعين فرصاً لا حدود لها لاستخدامها في إبراز أفكارهم ورواية القصص المرئية.

كما سلط المدير التنفيذي لـTikTok الضوء على أهمية تركيز المبدعين على صناعة السعادة والأمل والتركيز على العناصر الملهمة في المجتمع، مشيراً إلى أنه في كل عام تعلن المنصة عن أفضل 10 مقاطع فيديو تنشر السعادة بين الناس، ما يدل على الأثر الإيجابي الذي يحدثه الإبداع وصناع المحتوى في المجتمع.

ويقع المقر الرئيس العالمي لـTikTok في كل من لوس أنجلوس وسنغافورة، وإضافة إلى مكاتبها في دبي، تنتشر مقار الشركة في عدد من المدن والعواصم العالمية الرئيسة تشمل: نيويورك ولندن ودبلن وباريس وبرلين وجاكرتا وسيؤول وطوكيو.

تجارب مهمة

وأعرب صُنّاع المحتوى المشاركون عن سعادتهم بحضور اللقاء، مؤكدين تقديرهم لجهود نادي دبي للصحافة وما يقوم به من مبادرات وما يوفره من فرص لحوارات مهنية تلقي الضوء على تجارب مهمة، وتسهم في دعم المعنيين بصناعة المحتوى الإعلامي بأفكار ورؤى جديدة تعزّز تجربتهم الإعلامية وتعينهم على تحقيق مستويات جديدة من التميز والإبداع.

منى المرّي:

التواصل المباشر مع قيادات عالمية مؤثرة في مجال الإعلام الجديد يفتح نوافذ معرفية مهمة على مستقبل القطاع.

شو تشيو:

دور رائد تقوم به دبي في توحيد الجهود الرامية إلى تطوير المحتوى بما تتمتع به من مكانة وإمكانات.