«ثلاث ثعالب لاهثة» في «فن جميل دبي»

تُقدِّم فن جميل دبي، المؤسسة التي تدعم الفنانين والمجتمعات الإبداعية، معرضاً استثنائياً رئيساً بعنوان «ثلاث ثعالب لاهثة» بمشاركة أكثر من 40 فناناً من 25 دولة، حيث يدعونا إلى إعادة تصور حياتنا اليومية من منظور الكائنات التي تمشي على أربع. ويُقام هذا المعرض في الفترة من 2 نوفمبر 2024 إلى 16 مارس 2025، ويستمدّ موضوعاته من السياسة والتاريخ والاقتصاد والتخطيط الحضري وذلك من خلال إطار فني يمزج بين الجدية والمرح.

ويطرح معرض «ثلاث ثعالب لاهثة» رؤيةً جديدة للعلاقة بين الإنسان والحياة البرية في بيئتنا المبنية المُصمّمة لتلبية احتياجات الإنسان من إنتاج واستهلاك، وعلى الرغم من أن هذه البيئات تفصلنا بشكل كبير عن الطبيعة إلا أن هذه الكائنات تجد دائماً طُرقاً لتجاوز الحواجز الفاصلة، ما يحثّنا على التفكير في المعنى الفعلي للتعايش. ويتفاعل المعرض بشكل خاص مع مسألة الحياة البرية في مدينة دبي، حيث يعرض قصصاً عن القطط الضالة بالقرب من مركز جميل للفنون. ويُسلّط المعرض الضوء على الحياة البرية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها من قصص الدببة التي تجوب قمم جبال كردستان إلى الأسود الجائعة في فلسطين، والقطط التي تتجول بالقرب من المتاحف الباكستانية، والكلاب الضالة في إسطنبول، والببغاوات في بيروت.