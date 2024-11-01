سممت صديقها بسبب 30 مليون دولار غير موجودة

حُكم على امرأة أميركية من داكوتا الشمالية بتهمة تسميم صديقها بعد اعتقادها أنه ورث 30 مليون دولار.

ونالت إينا كينوير، 48 عامًا، حكما بالسجن 50 عامًا، حيث ستقضي 25 عامًا في السجن مع تعليق الرصيد المتبقي البالغ 25 عامًا، حسبما ذكرت محطة KFYR.

وقال المدعون إن إينا ثيا كينوير، البالغة من العمر 48 عامًا، سممت ستيفن رايلي جونيور بمادة مانعة للتجمد على اعتقاد خاطئ بأنها سترث جزءًا من ميراث بملايين الدولارات.

وكان الزوجان تلقيا خبرا بهذا الخصوص، فاتصلا بمحامي عقارات في 3 سبتمبر 2023 ولاحقا في ذلك اليوم، مرض رايلي، ووصل المسعفون إلى منزله في اليوم التالي ليجدوه فاقدًا للوعي أعلن عن وفاته في 5 سبتمبر. ولكن تبين لاحقا أن هذا الميراث ربما لم يكن موجودًا على الإطلاق.

وقال ريان رايلي، نجل الضحية البالغ من العمر 21 عامًا، لصحيفة The Post إن الزوجين وقعا ضحية لعملية احتيال عبر الإنترنت ولم يكن هناك أية أموال.

وقالت ستيفاني جونزاليس، شقيقة رايلي، إن كينوير القاتلة " سرقت أكثر من مجرد حياة بشرية" وأوضحت : "لقد سرقت الابن من والدته. وسرقت الأب من خمسة أبناء، والأخ من أختين، والعديد من الأصدقاء. كيف تشعر وأنت تأخذ كل هذا مقابل لا شيء على الإطلاق؟

وسوف يتعين على كينوير أيضًا دفع تعويضات لأسرة الضحية.