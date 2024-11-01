علماء يعيدون بناء وجه «مصاصة دماء» عمرها 400 عام

دُفنت مع قفل على قدمها ومنجل حديدي حول رقبتها.. لم يكن من المفترض أبداً أن تتمكن «زوسيا» من العودة من الموت، إذ تم دفن هذه الشابة في مقبرة مجهولة في مدينة بيين شمال بولندا، وكانت واحدة من عشرات النساء اللواتي كان جيرانها يخشون أن يكنّ «مصاصات دماء». والآن باستخدام الحمض النووي والطباعة ثلاثية الأبعاد والصلصال، تمكن فريق من العلماء من إعادة بناء وجه زوسيا الذي يعود تاريخه إلى 400 عام، ليكشفوا عن القصة الإنسانية المدفونة تحت المعتقدات الخارقة للطبيعة.

وقال عالم الآثار السويدي أوسكار نيلسون، «إنه أمر مثير للسخرية حقاً. هؤلاء الأشخاص الذين دفنوها فعلوا كل ما في وسعهم لمنعها من العودة إلى الحياة.. ونحن فعلنا كل ما في وسعنا لإعادتها إلى الحياة».

ووفقاً لفريق العلماء، كان يُعتقد في ذلك الوقت أن المنجل والقفل يمتلكان خصائص سحرية تحمي من مصاصي الدماء.

كان قبر زوسيا رقم 75 في مقبرة غير مميزة في بيين، ومن بين الجثث الأخرى التي عُثر عليها في الموقع كان هناك طفل «مصاص دماء» مدفوناً ووجهه للأسفل، ومقيداً بقفل مماثل عند القدم.

لا يُعرف الكثير عن حياة زوسيا، لكن نيلسون وفريق بيين يقولون إن الأشياء التي دفنت معها تشير إلى أنها كانت من عائلة ثرية، وربما نبيلة.

بدأت عملية إعادة بناء الوجه بإنشاء نسخة مطبوعة ثلاثية الأبعاد من الجمجمة، قبل صنع طبقات من الصلصال اللدن تدريجياً (عضلة تلو الأخرى)، لتشكيل وجه يبدو كما لو كان حيّاً.

واستخدم نيلسون بنية العظام جنباً إلى جنب مع معلومات حول الجنس والعمر والعرق والوزن التقريبي لتقدير عمق ملامح الوجه.