مكتب إكسبو الإمارات يطلق «الحالمون: نتخيل المستقبل»

بعد إطلاق كتاب الأطفال الثاني «الحالمون: نتخيل المستقبل»، أعلن مكتب إكسبو الإمارات عن سلسلة من البرامج التعليمية وورش العمل التفاعلية المصممة للأطفال في سن السادسة فما فوق، والمستوحاة من قصص ستة مبتكرين يذكرهم الكتاب لإسهاماتهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

والتجارب تستلهم قصص: الدكتور سعيد الحسن، مؤسس شركة مانهات، التي تعمل على تجميع المياه العذبة من الماء المتبخر واستخدامه في ري المزارع العائمة، والدكتور هيثم رياحي، المؤسس المشارك لـ«سيركا بيوتيك» التي تعمل في معالجة النفايات العضوية باستخدام ذبابة الجندي الأسود، لإنشاء علف بروتيني مغذٍ وعالي الجودة للحيوانات، وجاين جلافان، مؤسسة «ديستانت إيماجري» التي تعمل على زراعة 2.5 مليون بذرة قرم في أنحاء الإمارات باستخدام تقنية «الدرون» المبتكرة، والمها المهيري، مؤسسة «مهايا» التي تدعم الأمن الغذائي بتقديم حلول زراعية في متناول الجمهور، ولميس الهاشمي، المؤسس المشارك لـ«بالميد» التي تعمل في مجال تقليل النفايات من خلال تصميم وتصنيع منتجات صديقة للبيئة وقابلة للتحلل البيولوجي باستخدام عناصر من نخيل التمر، ومريم الحسني، الرئيس التنفيذي للابتكار في «هايدروويند إينرجي» التي تصنع أجهزة مبتكرة تتميّز بالبساطة والفاعلية من أجل توفير مياه نظيفة وزيادة الطاقة وتسهيل الوصول إليهما.