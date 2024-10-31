يخوت دبي الفاخرة.. في بداية الرحلة

يخوت فاخرة تنتظر في مرساها، وأخرى تشق بثقة تيارات الماء الهادئة في منطقة دبي مارينا، حيث محطة البداية للانطلاق بتجربة مشوقة، تصحب مرتاديها في جولة بالخليج العربي، للاستمتاع بالنسيم المختلط برذاذ الموج، والطقس المعتدل خلال هذه الفترة من العام.. وحتماً ستوفر هذه الرحلة فرصة الإطلالة على شواطئ منتجعات السبع نجوم التي لا تشبه سواها، والأبراج التي تلامس السحاب، والمباني الأيقونية، ومعالم المدينة التي يعشق أهلها البحر وارتبطوا به منذ أزمان بعيدة، وغاص أجدادهم وآباؤهم في أعماقه البعيدة بحثاً عن الرزق والخير واللؤلؤ.