الإعلان عن اسم الفائز في "مسابقة تشاتلز آند مور للتصميم"

أعلنت "تشاتلز آند مور" Chattels & More، بالتعاون مع "مهرجان دبي للمفروشات" 2024 الذي تنظمه "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة"، عن اسم الفائز في مسابقة "تشاتلز آند مور للتصميم 2.0" التي بات العاملون في قطاع التصاميم الإبداعية يترقبونها.

منحت هذه المسابقة الاستثنائية جميع المصممين الموهوبين المقيمين في دبي فرصة أن يضع كلٌّ منهم تصوّره الخاص لتصميم أريكةٍ، مع الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وسيُعرض التصميم الفائز للبيع في متجر "تشاتلز آند مور".

الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 50 ألف درهم للتصميم الأكثر إبداعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة لأريكةٍ بمساعدة الذكاء الاصطناعي، فازت بها "فركل بهشتي" بفضل تصميمها المبتكر "الواحة" الذي يجسد جوهر دولة الإمارات العربية المتحدة وفرادتها في العالم كرمزٍ للراحة والفرح.

وحلّ في المرتبين الثانية والثالثة في هذه المسابقة الرائدة كلٌّ من "ليندا سرار" و"عايشة ميران"، بعد تأهلهما إلى المرحلة النهائية التي ضمّت خمسة مصممين موهوبين، من بينهم "سارة البطل" و"سالينا خواجة. التصاميم التي قدّمها هؤلاء حازت كلّها على إعجاب أعضاء لجنة التحكيم، بفضل ما تضمّنته من مفاهيم مبتكرة ولمساتٍ مستقبلية، في منافسةٍ شديدة شهدت تقارباً بين التصاميم المشاركة.

هذه هي النسخة الثانية على التوالي من المسابقة الرائدة التي تنظمها "تشاتلز آند مور" بالتعاون مع "مهرجان دبي للمفروشات"، وتهدف إلى توفير منصةٍ غير مسبوقة، تتيح للمصممين دمج أفكارهم الإبداعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تحديد الاتجاهات المستقبلية المحتملة في قطاع تصميم الأثاث. لجنة التحكيم الموقرة ضمّت السادة عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة عيسى صالح القرق"، وأدريان شو، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاتلز آند مور"، ومحمد فراس، مساعد نائب الرئيس- إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في "مؤسسة دبي للمهرجانات"، إلى جانب منار العلي المؤثرة الإماراتية الشهيرة في مجال التصميم الداخلي.

في تعليقه على هذا الحدث، علّق عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة عيسى صالح القرق" بالقول: "نحن في "مجموعة عيسى صالح القرق" نثق تماماً بأنّ هذه المسابقة الرائدة تشكل دليلاً عملياً على إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإبداع، وتحويله أداةً استثنائية تدعم أفكار المصممين، من دون أن تحلّ محل البصمة البشرية الخاصة بكلّ منهم. شكلت هذه المسابقة تحدّياً للمشاركين فيها، لناحية قدرتهم على توظيف قدراتهم الإبداعية بطريقةٍ لم يعهدوها، وهي تمهد الطريق لجيلٍ جديد من منتجاتٍ لن تكون مبهرةً من الناحية الجمالية البصرية فحسب، بل أيضاً لناحية قدرتها على تلبية احتياجات ورغبات المستهلكين المميزين والمتعدّدي الثقافات في أيامنا هذه".

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـ "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة": "النجاح المتواصل الذي يحقّقه "مهرجان دبي للمفروشات" ينبع من التزامنا الدائم بتسليط الضوء على الثروة الاستثنائية من المواهب المحلية التي يغتني بها قطاع التصميم الداخلي والمفروشات المنزلية في دبي. وتأتي شراكتنا الطويلة الأمد مع "تشاتلز آند مور" لتشكل دليلاً إضافياً على التزامنا الثابت بدعم عشاق التصميم المبدعين في المدينة، وتمكينهم من أداء دورهم المتمثّل في الارتقاء بالمشهد النابض بالحيوية لعالم التصاميم الداخلية في دبي، من خلال ما يبتكرونه من إعمالٍ إبداعية. تشكل الاتجاهات والتقنيات الناشئة التي تحتضنها مبادراتٌ رائدة، مثل "مسابقة تشاتلز للتصميم 2.0"، جزءًا أساسياً وفعالاً في تحفيز النموّ المطّرد الذي يشهده قطاع التجزئة للمفروشات المنزلية في المدينة، وتكريس الموقع الطليعيّ والمتميّز الذي تحتله دبي في عالم التصميم. نحن نتطلع إلى مواكبة المشاريع الفائزة وتعزيز دورها الإيجابيّ والمؤثر في مشهدية التصميم في المدينة".

وأضاف الخاجة: "لطالما شكل "مهرجان دبي للمفروشات" رافعة دعم لكل ما من شأنه تعزيز دور وموقع المبدعين والموهوبين. وتأتي هذه المسابقة بمثابة مبادرةٍ تحتفي بالروح الإبداعية التي يشهدها عالم التصميم المتنامي في دبي".

"مسابقة تشاتلز آند مور" التي أُطلقت في شهر مايو من العام الجاري، جذبت العديد من المشاركين في النسخة الأولى منها، كما في هذه النسخة الهادفة إلى تصميم أريكة مع الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولقد جرت مراجعة جميع التصاميم المشاركة واختيار أفضلها للمرحلة النهائية وإرسالها في قائمة مختصرة إلى مورّدٍ موثوق به لشركة "تشاتلز آند مور" في بولندا.

الحدث الختامي لهذه المسابقة الكبرى أقيم في 25 أكتوبر 2024، واستضافته صالة عرض "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات"، وساهم في تسليط الضوء على أبرز ما شهدته النسخة السادسة من "مهرجان دبي للمفروشات"، بحضور جمهورٍ واسع من المصمّمين وعشاق التصميم. سيتم عرض التصميم الفائز في صالة عرض "تشاتلز آند مور"، وبيعه ضمن مجموعةٍ محدودة الإصدار، مع التنويه بأنّ " فركل بهشتي" هي صاحبة الرؤية الإبداعية فيه.

أتيحت للحضور في هذا الحدث فرصة استكشاف تشكيلة "تشاتلز آند مور" الواسعة من قطع الأثاث العصرية والفاخرة التي تجسد الموقع المتقدّم الذي تحتله هذه العلامة التجارية الأكثر شهرة في عالم لأثاث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات عن "مسابقة تشاتلز آند مور للتصميم" يُرجى زيارة الموقع: www.chattelsandmore.com