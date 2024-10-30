استراحة طير في محمية المرموم

على جذع شجرة في محمية المرموم بدبي، «عائلة» من طيور البلشون الأبيض في استراحة مؤقتة، خلال نهار خريفي معتدل الطقس، في المساحة الشاسعة التي تحتضن المئات من أنواع الطيور المحلية والمهاجرة، والحيوانات المختلفة، إذ تعد وجهة لمراقبة هذه الكائنات، والاستمتاع بمشاهدتها عن قرب، في أمكنة تشبه بيئاتها الطبيعية، وتوفر لها ملاذاً آمناً، لضمان استدامتها، والإسهام بفعالية في الحفاظ على التنوع والتوازن البيئي على سطح كوكبنا.