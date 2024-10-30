نوتة جديدة لشوبان بعد 175 عاماً من وفاته

لايزال فريدريك شوبان يجعل الناس يرقصون بعد مرور أكثر من 175 عاماً على وفاته، إذ اكتُشِفَت مقطوعة فالس غير منشورة سابقاً للملحن البولندي في مخزن محصّن بمتحف مكتبة مورغان في نيويورك، وفق ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».

وأوضحت الصحيفة أن أحد أمناء المتحف عثر في الربيع داخل أحد الملفّات على ورقة النوتة الموسيقية التي وردت كلمة «فالس» بالفرنسية ضمن نصّ في أعلاها.

وروى أمين المتحف روبنسون ماكليلان لصحيفة «نيويورك تايمز» أنه راح يسأل نفسه «ماذا يحدث هنا؟ ماذا يمكن أن يكون؟»، مشيراً إلى أنه «لم يتعرف إلى الموسيقى».

وأضاف أنه التقط صورة للورقة وعزف نوتة الفالس على بيانو في منزله. وخلصت مكتبة مورغان في النهاية بعد فحص الحبر والورق إلى أن نوتة الفالس هذه أصلية، وكتبها شوبان فعلاً. وتبيّن أن الخط متطابق أيضاً مع خط شوبان، الذي توفي في فرنسا عام 1849.