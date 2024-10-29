يستعد موشنجيت™ دبي، الوجهة الترفيهية الرائدة والمستوحاة من عوالم هوليوود، لاستقبال زواره بفعاليات فريدة ومليئة بالتشويق والمرح لجميع أفراد العائلة.

وتستمر الاحتفالات حتى نهاية أكتوبر، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة مميزة تشمل متاهات تفاعلية، مناطق ترفيهية غامرة، وعروض استعراضية استثنائية.

من بين أبرز الفعاليات الجديدة لهذا الموسم "متاهة SAW"، وهي تجربة ترفيهية استثنائية تستلهم حبكتها من سلسلة الأفلام الشهيرة.

ستتيح المتاهة للزوار فرصة اختبار مهاراتهم العقلية عبر ألغاز متنوعة يجب حلها للخروج من تحديات ممتعة، ما يجعلها تجربة مليئة بالإثارة والمرح.

ولمحبي العروض المسرحية، سيستضيف مسرح هوليوود في موشنجيت™ دبي عرض "سيرك الفامباير" الجديد، الذي يجمع بين الفنون الاستعراضية والسيرك، مقدماً تجربة مشوقة عبر عروض بهلوانية ورقصات ساحرة تأسر الأنظار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعائلات الاستمتاع بالألعاب الترفيهية المتنوعة في المنتزه، بما في ذلك "حكايات السنافر" والعروض التي تناسب جميع الأعمار، مما يضمن تجربة ممتعة مليئة بالأجواء الاحتفالية التي تجمع بين التشويق والمتعة.

فرصة مثالية للعائلات بالاستمتاع في أجواء خريفية مليئة بالمرح والإثارة، حيث تتحول الوجهة إلى عالم من المغامرات العائلية والأنشطة الترفيهية التي تجعل كل زيارة ذكرى لا تُنسى.