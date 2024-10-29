دور بعض الأغذية في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم إلى تطور مرض تصلب الشرايين، الذي يعتبر من الأسباب الرئيسية لاحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

فكيف يمكن تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم بالإضافة إلى تناول الأدوية؟

أشار الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى وجود طرق مختلفة شائعة لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم مشيرا إلى الطرق الأكثر فعالية، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

ووفقا له، تشير أحدث البيانات إلى أن الثوم لا يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ولكنه مع ذلك يقلل من حالات الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطات الدماغية. كما أن القهوة غير المعالجة، يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، ولكنها في نفس الوقت تقلل من حالات الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، لأنها تعمل على تخفيض الالتهابات وتمنع اختلال عمل جدران الأوعية الدموية.

أما اللوز فإنه فعلا يخفض مستوى الكوليسترول في الدم لأنه يعمل مثل 10 ملغم من الستاتينات وتحديدا دواء أتورفاستاتين (Atorvastatin).