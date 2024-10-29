في مكتبة محمد بن راشد.. شهر حافل بالثقافة والنغم الإماراتي

ببرنامج يلبي مختلف التطلعات، تحفل مكتبة محمد بن راشد خلال نوفمبر المقبل، إذ تنظم مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تجمع بين الأدب والفن، والمبادرات المجتمعية التي تلبي اهتمامات جميع أفراد المجتمع، في إطار رؤية المكتبة واستراتيجيتها لتعزيز الثقافة والمعرفة، بما يدعم ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز إشعاع حضاري على صعيد المنطقة والعالم العربي.

وضمن فعاليات الاحتفاء بـ«يوم العلم»، تنظم المكتبة فعالية بعنوان «بابا زايد» تتضمن سلسلة من الأنشطة التي تستلهم قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واحتفاء بالروائي الراحل دوستويفسكي، تستضيف المكتبة نخبة من النقاد والأكاديميين والمتخصصين في الأدب الروسي خلال جلسة حوارية «دوستويفسكي.. المفكر والإنسان»، التي ستفتح باب النقاش للغوص في أعماق فكر الكاتب الشهير، وتحليل رواياته، إلى جانب استكشاف عالمه وفهم تأثيره الدائم في الفكر الإنساني والأدب العالمي.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز دور المكتبات بوصفها مراكز محورية للمعرفة والإبداع، وتحت شعار «مكتباتنا: الماضي، الحاضر والمستقبل»، تعلن مكتبة محمد بن راشد تنظيمها فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للمكتبات من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، بمشاركة 25 دولة وأكثر من 60 متحدثاً من حول العالم، يشاركون في 45 ندوة وجلسة حوارية.

وعلى صعيد المؤتمرات الدولية، تشارك مكتبة محمد بن راشد بورقة بحثية تتناول موضوع إنتاج الكتب الصوتية متعددة اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الذي سيناقش الدور المهم للمكتبات مع مؤسسات الأرشيف العربية في تعزيز الهوية والمواطنة الرقمية، إذ ستستضيف العاصمة العمانية مسقط الدورة الـ35 من 12 إلى 14 نوفمبر المقبل.

وضمن فعاليات الشهر المقبل، تنظم المكتبة أمسية للشاعر راشد شرار، يحاوره فيها الشاعر عيضة بن مسعود، بعنوان «مسيرة شاعر». ويعد شرار من أبرز الشعراء الإماراتيين، إذ بدأ مشواره في الثمانينات، واستطاع أن يترك بصمة في عالم الشعر الشعبي.

وتخليداً لذكرى الفنان الراحل جابر جاسم الذي شكلت أغانيه جزءاً من الهوية الثقافية الإماراتية، تقدم المكتبة لعشاق الغناء الأصيل، حفلاً غنائياً يحييه الفنان سيف العلي، والفرقة الوطنية الموسيقية بقيادة المايسترو عبدالعزيز المدني، إذ سيحضر في الحفل إرث جاسم الموسيقي في أجواء من التقدير والوفاء لما قدّمه الراحل من مزيج بين روائع القصائد الإماراتية، وألحان خالدة في تاريخ الفن المحلي.

وفي إطار سعي المكتبة إلى تعزيز الحضور الأدبي والشعري، تنظم أمسية بعنوان «بصمة شعرية»، ستجمع بين الشعر والنقد الأدبي والموسيقى، لمناقشة كتاب المفارقة التصويرية في شعر الدكتور طلال الجنيبي، وتتخللها قراءات بأسلوب التوقيع الصوتي وعزف على آلة العود.

وخلال نوفمبر ستقدم المكتبة أيضاً بالتعاون مع زخرف للفنون، ورشة عمل تفاعلية بعنوان «النسبة الذهبية في الخط العربي»، والتي تتيح للمشاركين فرصة تعلم فن الخط العربي باستخدام المواد المستدامة، لتجمع بين جماليات التراث الثقافي والتوجهات البيئية الحديثة.

وفي تعاون مع القنصلية العامة لليابان، ستنظم المكتبة ورشة فن الإيكيبانا، الذي يمثل فن تنسيق الزهور الياباني التقليدي.

كما تستضيف المكتبة «ملتقى تعبير الأدبي» الذي يقام بالتعاون مع «دبي للثقافة»، على مدار 26 و27 نوفمبر.

وتختتم المكتبة فعاليات نوفمبر باحتفالات «عيد الاتحاد»، إذ تستعد لتقديم برنامج متنوع يضم عروضاً فنية وورشاً تفاعلية وثقافية وتراثية.

نمط نشيط

تنطلق أولى فعاليات نوفمبر المقبل في مكتبة محمد بن راشد مع تحدي دبي للياقة 30×30، إذ تفتح المكتبة أبوابها للجمهور للمشاركة في تمارين متنوعة، في خطوة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة صحي ونشيط، مع الاستفادة من مرافق المكتبة الحديثة.

. 15 نوفمبر المقبل تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للمكتبات.

. راشد شرار سيحل ضيفاً على المكتبة خلال أمسية بعنوان «مسيرة شاعر».