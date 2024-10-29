الوردي يلوّن القرية العالمية.. للتوعية بسرطان الثدي

استقبلت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مبادرة «القافلة الوردية» خلال الفعالية المجتمعية التي نظمت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين.

وهدفت الفعالية إلى زيادة الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالتزامن مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي.

وقدّمت عيادة القافلة الوردية الطبية المتنقلة، التي تواجدت بين المسرح الرئيس وجناح سورية، فحوصاً مجانية، إضافة إلى جلسات توعوية فردية حول الوقاية والكشف المبكّر عن سرطان الثدي.

وضمن الفعالية، استضافت القرية العالمية، «الفريق الوردي لركوب الدرّاجات» الذي اختتم جولته للتوعية بسرطان الثدي في الإمارات، والمعروف باسم «الطواف الوردي»، بظهور مميّز في القرية العالمية عَبَر فيه الدرّاجون البوابة الثقافية للقرية العالمية إلى داخل الوجهة، وقبل انتهاء الطواف، تجول الفريق الرياضي الداعم للمبادرة المجتمعية والمكوّن من 150 درّاجاً في أرجاء القرية العالمية، واختتم حضوره بالاصطفاف بالقرب من المسرح الرئيس. فيما تلونت معالم في الوجهة باللون الوردي للمشاركة في التوعية.