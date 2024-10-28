مصر.. حكم مشدد على شاب ارتكب جريمة ثأر

حكمت محكمة قنا في مصر بالبسجن المشدد 10 سنوات على شاب أدين بقتل مزارع أثناء ذهابه لأداء صلاة العشاء أخذا بالثأر.

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2021 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم البالغ من العمر 25 عاما، تهمة قتل شخص يبلغ من العمر 65 عاما، بطلقات نارية أثناء ذهابه لأداء صلاة العشاء بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أطلق أعيرة نارية تجاه المجني عليه أثناء ذهابه إلى صلاة العشاء، بعد تجدد خصومة ثأرية بدأت منذ 5 سنوات بسبب مشاجرة بين عائلتين بنجع الجامع بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.