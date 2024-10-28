جبل جيس يكشف عن موسم جديد من المغامرات

أطلق جبل جيس للأنشطة الترفيهية والتجارب المميزة Visit Jebel Jais في إمارة رأس الخيمة موسم 25/2024 لاستقطاب المزيد من الزوار وذلك بتقديم مجموعة جديدة ومتنوّعة من التجارب الشيّقة والأنشطة المميزة والباقات الحصرية لتلبية تطلّعات المقيمين والزوار الذين ينشدون مغامرات فريدة بين أحضان الطبيعة الخلّابة في الإمارة.

من جانب اخر تم افتتاح مخيّم بير جريلز للمستكشفين لموسم 25/2024، حيث سيقدّم أكواخه المريحة في قلب مرتفعات جبل جيس ليوفّر إقامة استثنائية لضيوفه حيث يقدّم هذا المخيّم باقة واسعة من الدورات التدريبية على تقنيّات الصمود في البرّية من إعداد فريق بير جريلز المتمرّس وكذلك رماية الفأس والرماية بالبندقية الهوائية والرماية بالسهام فيما يقدم متزه جيس أنشطة ومغامرات جيدة للعائلات والافراد.