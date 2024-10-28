لضبط التعليقات.. «سبوتيفاي» تضيف أدوات لمساعدة منتجي «البودكاست»

بدأت منصة بث الموسيقى والمحتوى المسموع «سبوتيفاي» في يوليو الماضي، السماح للمستمعين بالتعليق على مشاركات منتجي المحتوى الصوتي (البودكاست) على المنصة، قبل أن تضيف الآن مجموعة جديدة من أدوات التحكم لمساعدة منتجي المحتوى في إدارة وتعديل التعليقات.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أنه عندما بدأ السماح بنشر التعليقات كان على منتجي المحتوى على المنصة مراجعة التعليقات ثم نشرها، والآن أضافت المنصة أداة تعديل تلقائي قابلة للضبط والإعداد، يمكنها حجب التعليقات الحساسة أو غير المناسبة حتى يمكن لصانع المحتوى مراجعتها قبل النشر، ونشر بقية التعليقات تلقائياً.

وعند ضبط الأداة الجديدة على وضع «قياسي»، لن تنشر التعليقات التي تكتشف أنها قد تكون حساسة أو غير مناسبة، بل ستعيد توجيهها إلى مُنشئ «البودكاست» للمراجعة. وعند ضبطها على وضع «مرتفع»، ستحتفظ الأداة بجميع التعليقات حتى تتم الموافقة عليها، وعند ضبطها على وضع «منخفض»، ستنشر تلقائياً جميع التعليقات باستثناء تلك التي تنتهك قواعد «سبوتيفاي» نفسها.

وأوضحت «سبوتيفاي» أنه حتى إذا نشر صاحب المحتوى التعليقات التي يمكن اعتبارها حساسة، أو نُشرت آلياً، فإنه سيتم إخفاء هذه التعليقات، وسيحتاج المستخدم إلى تفعيل خيار عرض كل التعليقات حتى يمكن رؤيتها.

كما يمكن لمنتجي المحتوى إضافة كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية إلى القائمة السوداء التي تستخدم لحجب التعليقات التي تحتوي على أي من هذه الكلمات أو العبارات أو الرموز.