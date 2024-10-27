قطاع الضيافة في رأس الخيمة يسجل قفزة كبيرة

يستعد قطاع الضيافة في إمارة رأس الخيمة لتسجيل قفزة كبيرة في قدرته الاستيعابية عبر 4 منتجعات وفنادق فاخرة متوقع افتتاحها في عام 2025، وتضم 950 غرفة فندقية، إضافة إلى 70 كوخا جبليا.

يأتي ذلك في ضوء المساع الحثيثة التي تبذلها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في سبيل ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الرائدة والمبتكرة في تلبيتها لتطلعات المستقبل، وقدرتها على جذب الزوار من مختلف دول العالم.

وتضم قائمة المنتجعات والفنادق الفاخرة المتوقع افتتاحها في إمارة رأس الخيمة خلال العام المقبل كلا من منتجع روف جزيرة المرجان 441 غرفة فندقية شاطئية، ومنتجع ويستن 257 غرفة فندقية، ومنتجع روتانا مانجروف 258 غرفة فندقية، و "سيج لودج" - Saij Lodge - التابع لمجموعة "مانتيس"، والذي سيتم افتتاحه ليمثل وجهة إقامة جبلية تضم 70 كوخاً فاخراً لتجربة جبلية تركز على الطبيعة.

وأكد إياد راسبيه نائب الرئيس لتطوير سياحة الوجهة في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن إمارة رأس الخيمة ستواصل تعزيز محفظتها الاستثمارية في قطاع الضيافة عبر عدد من المشاريع التطويرية قيد الإنشاء خلال السنوات القادمة، التي ستتضمن أكثر من 7 آلاف غرفة فندقية إضافية، وذلك لتحقيق هدفها بالوصول في إجمالي عدد الغرف الفندقية بالإمارة إلى أكثر من 14،000 غرفة بحلول عام 2027.

وأشار إلى أن المشاريع التطويرية تتضمن مجموعة متنوعة من أرقى علامات الضيافة التجارية مثل فنادق "نوبو"، و "دبليو"، و "جي دبليو ماريوت"، و "نيكي بيتش"، و "هيلتون"، و "ميلينيوم"، إضافة إلى منتجع وين جزيرة المرجان الذي يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في رأس الخيمة حتى الآن، حيث بلغت قيمة الصفقة 3.9 مليار دولار أمريكي بالتعاون مع شركة وين ريزورتس و"مرجان" و"راك للضيافة القابضة".

وقال إن قطاع السياحة والضيافة في إمارة رأس الخيمة يضم حاليا 56 منشأة فندقية من أبرز العلامات العالمية والفخمة، وتوفر أكثر من 7800 غرفة فندقية، من فئات الـ 5 نجوم والـ 4 نجوم والـ 3 نجوم، لتوفر بذلك تجارب ضيافة ترتقي لتطلعات الزوار المتنوعة.

وأضاف أن الإمارة تقدم مجموعة واسعة من العروض الفندقية الخاصة بمناسبة حلول الفصل الشتوي الذي يشهد سنويا ارتفاعاً في الطلب على الحجوزات حيث تصبح رأس الخيمة وجهة مثالية للسياح الدوليين والمحليين لقضاء إجازة ممتعة.

وأوضح أن رأس الخيمة تتيح لزوارها فرصة الاستمتاع بعروض مميزة لتجارب سياحية لا مثيل لها نظراً لما تشتهر به من طبيعة ساحرة، وفعاليات وأنشطة متنوعة تتناسب مع كل الأعمار.

وتشهد إمارة رأس الخيمة مجموعة واسعة من مختلف أنواع الفعاليات خلال الموسم الشتوي الحالي - من منتديات ومؤتمرات عالمية، وأنشطة ومهرجانات رياضية وثقافية وفنية، وصولاً إلى تحديات وأنشطة المغامرات المشوقة.

وتمثل الاحتفالات السنوية برأس السنة الميلادية أحد أبرز الفعاليات السياحية في إمارة رأس الخيمة التي تجتذب عشرات الآلاف من الزوار لمتابعة عروض الألعاب النارية الفريدة من نوعها في سماء الواجهة البحرية بين جزيرة المرجان وقرية الحمراء.

يذكر أن السياحة تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة التي تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى الثلث، واستقطاب أكثر من 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.