5 أطعمة تخفض الكوليسترول وتمنع انسداد القلب

يمكن لبعض الأطعمة صفراء اللون أن تساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم، وكذلك تمنع انسداد القلب.

وبحسب موقع thehealthsite ، فإن تراكم الكوليسترول قد يسبب انسداد القلب عندما تضيق الشرايين المؤدية إليه، لكن هناك 5 أطعمة صفراء يمكنها منع ذلك، وهي:

الفلفل الأصفر

الفلفل الأصفر غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، كما أن الألياف الموجودة به تحسن صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول السيئ.

الليمون

الليمون يخفض مستويات الكوليسترول ويعزز صحة القلب، لوجود حمض الستريك الذي يساعد على تكسير رواسب الكوليسترول مع دعم وظائف الكبد.

الكركم

الكركمين الموجود في الكركم يعمل على خفض مستويات الكوليسترول المرتفع وتعزيز صحة القلب.

الأناناس

الأناناس مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، فهو يحتوي على البروميلين، وهو إنزيم مرتبط بتكسير الكوليسترول وتقليل الالتهابات، ويعزز صحة القلب.

الذرة

الذرة غنية بالألياف القابلة للذوبان، ما يساعد في الحد من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.