نداء إلى تجار وعشاق الجبن في أنحاء العالم.. بعد سرقة 22 طناً من التشيدر الفاخرة

دعا الطاهي البريطاني الأشهر جيمي أوليفر عشاق الجبن إلى مساعدة الشرطة في القبض على محتالين سرقوا 22 طناً من جبنة التشيدر الإنجليزية والويلزية من تاجر في لندن عبر تظاهرهم بأنهم تجّار جملة.

ووصف جيمي أوليفر السرقة بأنها «عملية سطو وقحة ذات حجم مذهل».

وطلب الشيف من متابعيه على «إنستغرام» أن يكونوا على أهبة الاستعداد في حال سمعوا عن «شحنات من الجبن الفاخر جداً» تُعرَض «بسعر متدنٍ»، مضيفاً أن قيمة جبنة التشيدر المسروقة تبلغ نحو 300 ألف جنيه إسترليني (389 ألف دولار).

وأفادت شركة «نيلز يارد ديري» لتجارة الجبن بانها سلّمت شخصاً يُشتبه بأنه محتال تظاهَر بأنه تاجر جملة يعمل لحساب أحد متاجر البيع بالمفرّق الفرنسية الكبرى، أكثر من 950 قالباً دائرياً من جبنة التشيدر، قبل أن تدرك أنها تعرضت للخداع.

وأوضحت الشركة اللندنية التي تُعدّ من أبرز المؤسسات في مجال الاتجار بالأجبان الحرفية المحلية في بريطانيا، أنها دفعت أموالاً لشركات «هافود» و«ويستكومب» و«بيتشفورك» الصغيرة التي أنتجت الجبنة المسروقة، كيلا يقع عليها عبء عملية الاحتيال.

وأشارت «نيلز يارد ديري» إلى أنها تتعاون مع شرطة العاصمة لندن للتعرف على الجناة.

وأعلنت الشرطة في بيان أمس (الجمعة) أنها تحقق في «سرقة كمية كبيرة من الجبنة» من الشركة اللندنية، مضيفة ألا توقيفات في القضية بعد.

وحضّت «نيلز يارد ديري» تجار الجبن في كل أنحاء العالم على التواصل معها إذا اشتبهوا في أن الجبنة المسروقة بيعت لهم، خصوصاً أن قوالب التشيدر الدائرية التي يبلغ وزنها 10 كيلوغرامات و24 كيلوغراماً ملفوفة بقطع قماش أزيلت عنها الملصقات.