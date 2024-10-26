«سيلفي» الفيل.. قتله دهساً!

لقي الهندي سريكانت ساتري، البالغ من العمر 23 عاماً، حتفه دهساً تحت أقدام فيل يزن 4.5 طن، أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه في غابة أبابور، قرب مدينة غادشيرولي بولاية ماهاراشترا.



تأتي هذه الواقعة بعد حادثة مشابهة وقعت في سبتمبر الماضي، عندما لقيت امرأة حامل في إندونيسيا مصرعها بعد هجوم من قطيع من الأفيال.

وفقاً للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، يموت نحو 400 شخص سنوياً في الهند بسبب الاشتباكات مع الأفيال، الحيوانات التي تعتبر حساسة، وتتصرف بعدوانية فقط عند الشعور بالتهديد، أو الدفاع عن صغارها.