«العين للكتاب»: %73 ارتفاعاً في عدد طلبات المشاركة

سجل مهرجان العين للكتاب 2024 الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، نمواً كبيراً في طلبات الناشرين للتسجيل في دورته الـ15، حيث وصلت إلى 260 طلباً، بزيادة نسبتها 73% على عدد المشاركين في الدورة السابقة، فيما استفاد نحو 137 عارضاً من خصم التسجيل المبكر الذي قدّمه المركز بنسبة 10%.

وأعلن المركز تغيير موعد تنظيم المهرجان هذا العام لينطلق في 17 نوفمبر المقبل، ويستمر حتى الـ23 من الشهر نفسه، بدلاً من الموعد الذي حدّده سابقاً من 18 إلى 24 من الشهر نفسه، تماشياً مع تعديلات طرأت على أجندة موقع الفعالية.

ويقام المهرجان هذا العام على مساحة 2472 متراً مربعاً، تم حجزها بالكامل قبل إغلاق باب التسجيل للمشاركة في 19 سبتمبر الماضي،علماً بأن 75% من أجنحته تم حجزها خلال الأسبوع الأول فقط.