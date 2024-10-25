جورجينا تكشف إصابتها بإلتهاب رئوي.. "أنا الأن أفضل"

كشفت جورجينا رودريغيز عن تعرضها لأزمة صحية مؤخراً، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام، أمس.

وظهرت يد جورجينا في الصورة وهي تضع المصل واللاصق الورقي عليها، وكتبت تعليقًا باللغة الإنجليزية، فيما معناه: "أخيراً عدت إلى المنزل. أمضيت 4 أيام في المستشفى بسبب التهاب رئوي".

وأوضحت تطورات وضعها الصحي قائلة: "أنا الآن أفضل لكنني لازلت قيد التعافي مع عائلتي".

وتوجهت بالشكر لطاقم المستشفى الذي خضعت فيه للعلاج في الرياض، وقالت إنهم اعتنوا بها "بشكلٍ رائع"، وعبرت عن امتنانها لهم.

وكان أحدث ظهور لجورجينا في السعودية خلال حضورها لـ "أسبوع الرياض للأزياء" الذي اختتم فعالياته في 21 أكتوبر.