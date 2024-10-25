فضيحة جديدة تلاحق ترامب قبل الانتخابات المرتقبة

كشفت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، الأربعاء، أن عارضة أزياء اتّهمت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالاعتداء عليها، بعد أن التقته من خلال الخبير المالي الأميركي الراحل جيفري إبستين، في تسعينات القرن الماضي.

ونقلت الصحيفة عن العارضة ستايسي وليامز، زعمها أن ترامب اعتدى عليها داخل برج «ترامب تاور» في نيويورك مطلع عام 1993، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى الملياردير الجمهوري تلبية لدعوة تلقتها من إبستين.

وإبستين الذي كان يتمتع بشبكة علاقات قوية في الأوساط الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وخارجها، اتهم بارتكاب اعتداءات على قاصرات على مدى سنوات، وقد انتحر شنقاً في السجن في أغسطس 2019 قبل محاكمته.

ولم يردّ فريق ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر، على طلبات وكالة فرانس برس التعليق على المسألة.