رحيل صاحب شخصية "طرزان" الممثل الأمريكي رون إيلي

أعلنت ابنة الممثل الأمريكي رون إيلي الشهير الذي جسد شخصية طرزان في مسلسل عرض حول العالم، رحيل والدها عن عمر ناهز 86 عامًا.

وكتبت ابنته كيرستن إيلي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد نحو شهر من وفاته في 29 سبتمبر في سانتا باربرا بكاليفورنيا: "لقد خسر العالم أحد أعظم الرجال الذين عرفهم على الإطلاق".

وكان دور رون إيلي في مسلسل "طرزان" الهوليوودي الذي عُرض في ستينات القرن العشرين، بمثابة نسخة محدثة وأكثر تحضّرًا من البطل الذي يختار العودة إلى الغابة التي نشأ فيها.

وعزّز رون إيلي مع صديقه الشمبانزي الصورة الحديثة للشخصية في أذهان الجمهور، بفضل بنيته الجسدية القوية وعضلاته البارزة.

وكان رون إيلي ينفذ بنفسه المشاهد التي تتضمن حركات بهلوانية؛ ما تسبب له في إصابات خلال التصوير، بينها تعرّضه لعضّة أسد.

وبعد انتهاء موسمين من مسلسل "طرزان"، واصل رون إيلي التمثيل خصوصًا في أعمال تلفزيونية، خلال تسعينات القرن العشرين.