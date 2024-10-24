ارتفاع مبيعات شركة هيرميس الفرنسية للسلع الفاخرة
أعلنت شركة هيرميس الفرنسية للسلع الفاخرة عن مبيغات مرتفعة خلال الربع الثالث، كما أكدت توقعاتها للنمو على المدى المتوسط.
وارتفعت المبيعات خلال الربع الثالث بنسبة 10.1% لتصل إلى 3.7 مليار يورو (3.9 مليار دولار) مقارنة بـ 3.3 مليار يورو خلال العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة في أوروبا بنسبة 16.5% لتصل إلى 949 مليون يورو.
في حين ارتفعت المبيعات في آسيا بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.94 مليار يورو، كما ارتفعت المبيعات في منطقة آسيا-المحيط الهاديء باستثناء اليابان بنسبة 0.6% لتصل إلى 1.58 مليار يورو.
وارتفعت المبيعات في اليابان بنسبة 18.5% وفي الأمريكيتين بنسبة 11%.
وخلال أول تسعة أشهر من العام، ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 11.2 مليار يورو، بعد ارتفاعها بنسبة 11% على أساس أسعار الصرف الحالي و بنسبة 14% على أساس أسعار الصرف الثابتة.
وفيما يتعلق بتوقعاتها المستقبلية، قالت الشركة التي تشتهر بإنتاج الحقائب الكبيرة وحقائب اليد " على المدى المتوسط، على الرغم من الغموض الاقتصادي والجيو سياسي والنقدي حول العالم، أكدت الشركة هدفا طموحا لنمو الإيرادات وفقا لأسعار الصرف الثابتة".
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