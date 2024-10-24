مشهد من زمن آخر في دبي

وكأنه ممر يعكس عقارب الزمن، ويفضي بعابره إلى محطات الماضي البعيد، ليشبع فيه الحنين إلى أجواء التراث، ومفردات الأصالة، من الثريات المشغولة بالأرابيسك إلى السجاد العتيق والدلال النحاسية التي تحمل روائح الأجداد، وأهل الحِرف اليدوية، والصناعات التقليدية التي تعلن عن نفسها هنا في سوق السيف التراثي بدبي، حيث يضع بين يدي ضيوف المدينة من كل أنحاء العالم هذه التحف والتذكارات الجميلة، في هذه الوجهة القريبة من الأحياء التاريخية، الشاهدة على عراقة دبي منذ قرون، على ضفاف الخور النابض بالسفن والحركة والحياة والحيوية.