مزيج من الفنون في «مهرجان تنوير»

كشف «مهرجان تنوير»، الذي ينطلق في الـ22 من نوفمبر المقبل في صحراء مليحة بالشارقة، عن مزيد من ضيوفه من الفنانين الذين سيشاركون في فعالياته التي ستستمر ثلاثة أيام.

وتقام النسخة الافتتاحية من «مهرجان تنوير» تحت شعار «أصداء خالدة من المحبة والنور» المستوحى من حكمة الشاعر جلال الدين الرومي.

ويستضيف اليوم الثالث من المهرجان الفنان ظافر يوسف، المؤلف والمغني وعازف العود المبدع الذي حاز إعجاب الجماهير بفضل أدائه المتميّز.

كما يحتضن المسرح الرئيس حفلاً للفنان نورالدين خورشيد، و«فرقة الدراويش الشامية»، الذين يجمعون الألحان والنغمات التقليدية مع الدوران الذي يؤديه دراويش الصوفية. وعلى مسرح «شجرة الحياة»، سيكون الزوّار على موعد مع فقرة فنية شعرية لـ«بركة بلو» تصاحبها على العود والناي والدف التركي «فرقة شادي».

ويستقبل المسرح فنان موسيقى «الغناوة» حسن حكمون، الذي يقدّم تفسيره الفني للتقاليد الموسيقية المغربية العريقة بصوته القوي ومهارته على آلة «السنتير» الموسيقية المزودة بثلاثة أوتار جهيرة الإيقاع. كما ستقدّم الفنانة والشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، عرضاً شعرياً، خلال المهرجان.

وسيطل في المهرجان أيضاً الفنان فادي رفاعي، الذي سيقدم «رحلة صوت صوفية» يجسّد خلالها غموض الموسيقى الشرقية الممزوجة بالموسيقى المعاصرة.

وسيتيح المهرجان للحضور فرصة الاستمتاع بعروض ثلاث فرق موسيقية تراثية، هي: «المالد» و«الويليّة» و«الليوا».