«أمير الشعراء» يبدأ المقابلات المباشرة.. الإثنين

تبدأ لجنة تحكيم الموسم الـ11 من برنامج «أمير الشعراء»، الإثنين المقبل، مقابلاتها المباشرة مع 150 شاعراً من 24 دولة تأهلوا لمرحلة المقابلات بعد عملية فرز دقيقة انتهت في أغسطس الماضي، وشملت نحو 1000 قصيدة لشعراء ينتمون إلى 33 دولة.

ويخضع الشعراء في مرحلة المقابلات المباشرة، إلى اختبارات إضافية، لاختيار القائمة النهائية التي تضم 20 شاعراً يتنافسون لاحقاً في الحلقات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، بهدف الفوز بلقب «أمير الشعراء» ونيل بردة الشعر و«خاتم الإمارة».

وتستند عملية الاختيار إلى معايير محكمة سعياً إلى تعزيز مستوى المنافسة، إذ يتم تقييم الشعراء بناء على السلامة اللغوية، ودقة التصوير الشعري، والقدرة على المزج بين الإرث الحضاري والقيم المعاصرة، إضافة إلى قوة الحضور والإلقاء الشعري الذي يظهر مواهبهم.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في «أمير الشعراء» على بردة الشعر وخاتم الإمارة ومليون درهم.