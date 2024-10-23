يقتل زوجته ويلقي جثتها للذئاب

أقدم رجل مصري على التخلص من زوجته بطريقة صادمة، حيث نحرها في منزلهما، ثم وضع جثتها في حقيبة سفر وألقاها في صحراء الفيوم، لتنهشها الذئاب والكلاب الضالة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة الهرم من شاب يفيد باختفاء شقيقته منذ 14 يوماً، وأن الأسرة لا تتمكّن من التواصل معها، موضحاً أن زوجها يتلاعب في الإجابات حول سبب اختفائها، ما أثار شكوك الأسرة.

وبعد ضبط الزوج واستجوابه، اعترف بأنه استل سكيناً من المطبخ ونحر به زوجته خلال مشاجرة بينهما، موضحاً أنه كان يشك في سلوكها، ما أدى إلى نزاعات مستمرة بينهما.

وأشار إلى أنه وضع جثتها في حقيبة سفر كبيرة، وتخلّص منها في الصحراء بطريق القاهرة/ الفيوم. وحين اصطحبته أجهزة الأمن إلى مكان التخلص من الجثة، عُثر على بقايا هيكل عظمي، متأثرة بعوامل التحلل ونهش الحيوانات المفترسة.

على الفور، جرى تحرير محضر يتضمن اعترافات المتهم، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة بالهرم لمتابعة التحقيقات.