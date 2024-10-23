برج خليفة في «برواز المستقبل»

«أجمل مبنى على وجه الأرض»، متحف المستقبل بألوانه الفضية، وتشكيلاته الخلّابة، وتصميمه الأيقوني، يبدو هنا مثل إطار جمالي يحتضن أعلى برج في العالم.. «برج خليفة»، الذي يعانق السحاب، بعلوه الشامخ، وارتفاعه الكبير، ليحكي قصة مدينة لا تنام، وتفاجئ سكانها وضيوفها كل يوم بالجديد: وجهة مبهرة، ومشروعات لا تشبه سواها من خارج الصندوق، ومعالم تراهن على نشر الفرح، ورسم الابتسامة على وجوه الصغار والكبار.