أمام محمد بن راشد.. أبطال «تحدي القراءة العربي» يرفعون رايات المعرفة اليوم

يتوج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، أبطال «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة، التي سجلت أرقاماً قياسية، حيث استقطبت أكثر من 28 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، يمثلون أكثر من 229 ألف مدرسة، وبإشراف أكثر من 154 ألف مشرف ومشرفة.

ويجري في الحفل الذي تستضيفه أوبرا دبي، الإعلان عن بطل «تحدي القراءة العربي» 2024، وصاحب المركز الأول فئة أصحاب الهمم، و«المدرسة المتميزة»، و«المشرف المتميز»، إضافة إلى بطل الجاليات.

وينال بطل «تحدي القراءة العربي» جائزة مالية قدرها نصف مليون درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، فيما ينال صاحب المركز الثالث 70 ألف درهم.

وتبلغ مكافأة بطل «تحدي القراءة العربي» في فئة أصحاب الهمم 200 ألف درهم، و100 ألف درهم للمركز الثاني، و50 ألف درهم للمركز الثالث.

ويخصص «تحدي القراءة العربي» جائزة قيمتها 200 ألف درهم لفئة الجاليات، بواقع 100 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و70 ألف درهم للمركز الثاني، و30 ألف درهم للمركز الثالث.

كما يجري في الحفل تتويج المدرسة الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة»، وتنال المدرسة الفائزة باللقب مليون درهم، فيما يخصص «تحدي القراءة العربي» 500 ألف درهم للمركز الثاني، و300 ألف درهم للمركز الثالث.

ويشهد الحفل الختامي تكريم «المشرف المتميز»، وتبلغ جائزة صاحب المركز الأول في فئة «المشرف المتميز» 300 ألف درهم، فيما ينال صاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، والثالث 50 ألف درهم.

ويخوض أصحاب المراكز الأولى خلال التصفيات النهائية منافسة شديدة فيما بينهم للظفر باللقب الغالي، وكل منهم يحلم برفع علم دولته على مسرح أوبرا دبي، وحفر اسمه في القائمة الذهبية لهذه المبادرة الملهمة.

وهناك 19 بطلاً يتنافسون على لقب الدورة الثامنة من التحدي، قد أكملوا استعدادهم للمرحلة النهائية، وكل منهم يمتلك الحظوظ نفسها للفوز، والطموح نفسه لتدوين اسمه في سجل الأبطال، وفيما يلي إضاءة على الأبطال الذين سيصعدون المنصة للمنافسة اليوم:

أحمد فيصل علي - بطل الإمارات

أحرز الطالب أحمد فيصل علي لقب بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى دولة الإمارات، بعد تصفيات شارك فيها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من 1174 مدرسة، وتحت إشراف 1897 مشرفاً ومشرفة.

حلم أحمد فيصل علي الأكبر هو التخصص في هندسة طيران الفضاء، أما الكتاب الأكثر إلهاماً وتأثيراً في نفسه فهو «قصتي»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

قرأ أحمد فيصل علي نحو 120 كتاباً متنوعاً.

زهراء سرحان - بطلة البحرين

الطالبة زهراء عبدالرضا سرحان بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى مملكة البحرين، من بين 142 ألفاً و903 طلاب وطالبات، مثلوا 234 مدرسة، وتحت إشراف 471 مشرفاً ومشرفة، هواياتها متعددة، وتتضمن القراءة والكتابة الإبداعية، والإلقاء والخطابة، وقدوتها في الحياة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

قرأت زهراء عبدالرضا سرحان أكثر من 250 كتاباً، وكتابها المفضل هو المجموعة القصصية «أرض البرتقال الحزين»، للكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني.

زيد أحمد شمس - بطل العراق

استطاع الطالب زيد أحمد شمس انتزاع المركز الأول في الدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي» على مستوى جمهورية العراق من بين مليونين و826 ألفاً 752 طالباً وطالبة، ويطمح إلى أن يكون عالم فيزياء فلكية، ويسهم في الدمج ما بين الفلك والذكاء الاصطناعي.

أنهى زيد أحمد شمس قراءة 223 كتاباً، ويتحدث بمحبة خاصة عن سلسلة الروايات الخيالية الملحمة للكاتب الأميركي جورج مارتن، أما الأديب المفضل بالنسبة له فهو الكاتب الفرنسي ألبير كامو.

يوسف الزهري - بطل المغرب

بعد فوزه بلقب بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى المملكة المغربية، يشعر الطالب يوسف الزهري بمزيد من الثقة بالنفس لرفع سقف طموحاته وأحلامه، وهدفه الأول الحصول على معدل مرتفع في الثانوية العامة، ومواصلة مسيرته الدراسية وتحصيله العلمي والمعرفي.

نال يوسف الزهري المركز الأول في ختام التصفيات التي شهدت مشاركة 800 ألف طالب وطالبة من 7165 مدرسة، وتحت إشراف 8500 مشرف ومشرفة على المستوى الوطني، وقد قرأ 300 كتاب، ما أهّله للظفر باللقب.

ميس المرامي - بطلة اليمن

استحقت الطالبة ميس إسماعيل حمود أحمد المرامي لقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى الجمهورية اليمنية، ويبدو اليوم أن طموحاتها لا حدود لها، حيث ترغب في إكمال دراستها الجامعية، والتخصص في هندسة الكومبيوتر، وكذلك تطوير إمكاناتها الإبداعية لتكون كاتبة ومؤلفة روايات في المستقبل.

غفران الجلاصي - بطلة تونس

تطمح الطالبة غفران الجلاصي إلى أن تكون عالمة أحياء، وقد اتسعت آفاقها وأهدافها في الدراسة والحياة بعد إحرازها لقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى الجمهورية التونسية، التي شهدت مشاركة 117 ألفاً و235 طالباً وطالبة من 1009 مدارس، وتحت إشراف 5200 مشرف ومشرفة قراءة.

كوكب بازل - بطلة جيبوتي

تحلم الطالبة كوكب بازل بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى جمهورية جيبوتي ببناء مكتبة عامة في بلادها للتشجيع على القراءة، وأن تتميز في مجال الكتابة، وتضع اسمها على غلاف أكثر من إصدار. قرأت كوكب 150 كتاباً، وكاتبها المفضل هو الروائي السعودي أسامة المسلم، ومن هواياتها الرئيسة فن الإلقاء.

سلسبيل حسن صوالحة - بطلة فلسطين

بفوزها بلقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى دولة فلسطين، تثق الطالبة سلسبيل حسن صوالحة بأنها قطعت خطوة إلى الأمام في سبيل تحقيق طموحاتها الدراسية وأحلامها المستقبلية للعمل والتميز في مجال الصحافة والكتابة.

وظفرت سلسبيل باللقب على المستوى الوطني، في ختام تصفيات شارك فيها 346 ألفاً و778 طالباً وطالبة من 1486 مدرسة، وتحت إشراف 4105 مشرفين ومشرفات قراءة، وهو ما يعزز حلمها بالتتويج بلقب بطل «تحدي القراءة العربي» 2024.

عبدالرحمن الجابر - بطل قطر

نال الطالب عبدالرحمن جمال محمد الجابر لقب بطل الدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي» على مستوى دولة قطر، بعد منافسات شارك فيها 148 ألفاً و433 طالباً وطالبة من 363 مدرسة، وتحت إشراف 3512 مشرفاً ومشرفة قراءة، ويؤكد أن أحلامه تتسع كل يوم، وأنه سيبذل أقصى جهد ليحقق هدفاً بعيد المدى وضعه لنفسه، وهو أن يكون شخصاً مؤثراً في المجالين العلمي والأدبي.

عمر أحمد الشموري - بطل لبنان

تمكن الطالب عمر أحمد الشموري من التفوق على أكثر من 29 ألف طالب وطالبة، وإحراز لقب بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى الجمهورية اللبنانية، التي شهدت مشاركة 324 مدرسة و1014 مشرفاً ومشرفة، وهذا الفوز المستحق منحه شرف تمثيل بلاده خلال المرحلة النهائية في دبي، والمنافسة على لقب بطل «تحدي القراءة العربي» 2024.

أحمد حنفي عبده - بطل مصر (وزارة التربية والتعليم)

نال الطالب أحمد حنفي حسن عبده لقب بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية من بين 16 مليوناً و651 ألفاً و479 طالباً وطالبة، شاركوا في التصفيات، ومثلوا 28741 مدرسة، تحت إشراف 39119 مشرفاً ومشرفة قراءة، وقد قرأ 250 كتاباً، أحبها إلى نفسه كتاب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (الداء والدواء) لابن قيِّم الجوزية.

عمر عبداللطيف - بطل الأزهر الشريف

الكتاب بالنسبة لعمر محمد السيد عبداللطيف، بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، هو الصديق الحميم، ولا يجد متعته إلا بين أرفف المكتبة، وهو ما حفزه على قراءة 500 كتاب، وإحرازه اللقب من بين مليونين و6242 طالباً وطالبة، مثلوا 9600 معهد أزهري، تحت إشراف 7900 مشرف ومشرفة قراءة.

يامن محمد عودات - بطل الأردن

لم يأتِ تتويج يامن محمد عودات بلقب بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية من فراغ، بل جاء نتيجة مثابرة وجهد ومواظبة مكنته من قراءة أكثر من 400 كتاب متنوع، وانتزاع المركز الأول في ختام التصفيات التي شارك فيها مليونا طالب وطالبة، مثلوا 5805 مدارس، وتحت إشراف 7677 مشرفاً ومشرفة قراءة.

سليمان الشميمري - بطل الكويت

حقق الطالب سليمان الشميمري إنجازاً شخصياً كبيراً، بعد تتويجه بلقب بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى دولة الكويت، من بين 197 ألفاً و192 طالباً وطالبة شاركوا في المنافسات، ومثلوا 725 مدرسة، وتحت إشراف 1320 مشرفاً ومشرفة، وعلى الرغم من التحديات التي واجهته خلال التصفيات، وشدة المنافسة بين المشاركين، فإنه تمكن من انتزاع المركز الأول.

لانا الطويل - بطلة سورية

ظفرت الطالبة لانا الطويل بلقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى الجمهورية العربية السورية، بعد منافسات شارك فيها 503 آلاف و257 طالباً وطالبة من 3688 مدرسة، وبإشراف 10181 مشرفاً ومشرفة، واستطاعت خلال مراحل التصفيات صقل مواهبها وقدراتها، وهي التي تهوى الفصاحة والخطابة وإلقاء الشعر والكتابة.

فيصل يوسف الحنطي - بطل السعودية

نجح الطالب فيصل يوسف الحنطي في انتزاع لقب بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى المملكة العربية السعودية من بين الطلبة الذكور في ختام التصفيات التي شهدت مشاركة مليون و409 آلاف و990 طالباً وطالبة، شاركوا في التصفيات ومثلوا 15382 مدرسة، تحت إشراف 24720 مشرفاً ومشرفة قراءة، ويطمح مستقبلاً إلى الالتحاق بتخصص جامعي يمكنه من المشاركة في دفع مسيرة التنمية في وطنه.

جنان فتحي آل حماد - بطلة السعودية

تهوى القراءة، والإلقاء، والكتابة، والتمثيل، والرسم، وتعلم اللغات.. إنها الطالبة جنان فتحي آل حماد بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى المملكة العربية السعودية من بين الطالبات الإناث، بعد أن أنهت قراءة 54 كتاباً.

جود رجب بلقاسم - بطلة ليبيا

تطمح الطالبة جود رجب عبدالكريم بلقاسم بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى الجمهورية الليبية، أن تحفظ كتاب الله وتعلمه لغيرها، وأن تكمل دراستها، وتصبح مهندسة معمارية تسهم في خدمة مجتمعها ووطنها.

استطاعت جود بالمثابرة والاجتهاد والقراءة المكثفة أن تنال اللقب على المستوى الوطني في ختام تصفيات شارك فيها 13559 طالباً وطالبة مثلوا 538 مدرسة وتحت إشراف 1396 مشرفاً ومشرفة، وقد قرأت خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي» أكثر من 50 كتاباً في مواضيع عدة.

بنتا يوروتيمبو - بطلة موريتانيا

تخوض الطالبة بنتا يوروتيمبو بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رحلة سعي متواصلة لتحقيق طموحاتها وأهدافها في الحياة دراسياً ومهنياً، وقد تعززت ثقتها بنفسها بعد إحرازها المركز الأول في ختام تصفيات شارك فيها 166 ألفاً و153 طالباً وطالبة، مثلوا 189 مدرسة وتحت إشراف 1469 مشرفاً ومشرفة.