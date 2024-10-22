تقرير جنائي يكشف سبب وفاة نجم "وان دايركشن" ليام باين

كشف تقرير التشريح الجنائي، سبب وفاة النجم البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة "وان دايركشن" ، الذي توفي إثر سقوطه من شرفة فندق في العاصمة الأرجنتينة، بوينس آيرس.

وكان الفندق الذي توفي فيه المغني الشاب قد اتصل بالشرطة قبل الحادثة، ليبلغها بوجود نزيل تحت تأثير الكحول أو المخدرات، يقوم بسلوك عنيف ويحطم محتويات غرفته، معربا عن قلقه على حياته، نظرا لوجود شرفة في الغرفة.

ولاحقا، عثر على باين (31 عاما) بعد أن سقط من شرفة غرفته التي كانت في الطابق الثالث بالفندق.

وكشف تقرير التشريح، أن سبب الوفاة هو "إصابات متعددة"، التي نتجت عن سقوطه من ارتفاع، وهذه الإصابات شملت جروحًا في الرأس والجمجمة، بالإضافة إلى نزيف داخلي وخارجي في مناطق متعددة من الجسم، بما في ذلك الدماغ والصدر والبطن والأطراف.

وكانت تلك الإصابات كافية للتسبب في وفاته على الفور، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

والإصابات المتعددة هو مصطلح طبي يشير إلى حدوث عدة إصابات خطيرة في نفس الوقت، تؤثر على أجهزة وأعضاء مختلفة في الجسم.

وتلك الإصابات غالبًا ما تكون مهددة للحياة، مثل إصابات الرأس، والأعضاء الحيوية، أو النزيف الشديد.

والأسباب الشائعة لـ" الإصابات المتعددة" تشمل حوادث السيارات، والسقوط من ارتفاع، أو محاولات الانتحار أو ما شابه ذلك.

أعلنت الشرطة الأرجنتينية، العثور على ليام باين المغني السابق في فرقة "ون دايركشن" ميتا إثر سقوطه من شرفة غرفة بالطابق الثالث في فندق في بوينس أيرس.

وحسب وكالة "رويترز"، فقد حقق باين الشهرة على مستوى العالم بسبب الفرقة الموسيقية الشبابية التي أصبحت من بين الأعلى لمبيعات الألبومات على الإطلاق، لكن أعضاء وان دايركشن تفرقوا في 2016، وتابعوا مسيرتهم الفنية بأعمال منفردة.