«البيتزا رقم 40» تسبب الإدمان.. المطعم يضع في العجين مادة لا تخطر على بال

في البلدة القديمة بمدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، اكتشفت الشرطة الألمانية مطعماً يبيع البيتزا مع الكوكايين كطبق جانبي مستلهماً هذه الفكرة من فيلم سينمائي ألماني.

وكان المطعم يدرج البيتزا الخاصة تحت رقم 40 على قائمة الطعام. وقال مدير الشرطة الجنائية ميشائيل جراف فون مولتكه في دوسلدورف إن «هذه كانت واحدة من أكثر أنواع البيتزا مبيعاً».

وحسب موقع DW تبين أن «البيتزا رقم 40» التي يقدمها المطعم تسبب الإدمان بشكل خطير، ليس بسبب مذاقها، وإنما بسبب المخدر الموضوع فيها.

ويُعْتَقَد أن صاحب المطعم (36 عاماً) ألقى حقيبة تحتوي على مخدرات من نافذة شقته عندما قرع أفراد الشرطة باب الشقة لإلقاء القبض عليه.

وذكر الشرطي أن الحقيبة «سقطت مباشرة بين أذرع أفراد الشرطة». وضبط 6ر1 كيلوغرام من الكوكايين، و400 غرام من القنب، و268 ألف يورو نقداً.

وأثناء التحقيقات اللاحقة، عثر المحققون على ثلاثة أشخاص يُعْتَقَد أنهم من موردي المخدرات بالإضافة إلى 12 مشتبهاً بهم آخرين. وشارك 150 شرطياً في هذه المهمة خلال الأسبوع الماضي لإنهاء هذه الأنشطة.

ونفذت الشرطة عمليات تفتيش في ولاية شمال الراين - ويستفاليا في مدن فوبرتال ومونشنجلادباخ وزولينجن وميربوش وهيلدن وهان وإركات.

وخلال هذه العمليات، عثر أفراد الشرطة على مزرعتين للقنب في مونشنجلادباخ وزولينجن تحتويان على 300 و60 نباتاً.

كما تم ضبط أسلحة بيضاء وأموال نقدية وساعات باهظة الثمن.