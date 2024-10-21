إعادة كتاب إلى مكتبة المدرسة بعد 113 عاماً على استعارته

أعيد أخيرًا كتاب كان قد استعير من مكتبة مدرسة قبل الحرب العالمية الأولى، بعد أكثر من قرن من التأخير.

وتم العثور على نسخة من كتاب أشعار بايرون من قبل رجل في كارمارثينشاير، جنوب ويلز، وشعر أنه يجب إعادتها إلى مدرسة سانت بيز، بالقرب من وايتهافن، كمبريا، حيث تمت إعارتها لتلميذ في المدرسة.

وداخل الكتاب ذو الغلاف الأزرق، كُتب اسم ليونارد إيوبانك، إلى جانب التاريخ 25 سبتمبر 1911. وكان إيوبانك، الذي ولد عام 1893، تلميذًا في مدرسة سانت بيز بين عامي 1902 و1911، قبل أن يواصل الدراسة في كلية كوينز، أكسفورد. وتُظهر السجلات أنه على الرغم من ضعف بصره، تم تجنيده في فوج الحدود الخامس عشر عام 1915 للقتال في الحرب العالمية الأولى، حيث قُتل في معركة في 23 فبراير 1916 برصاصة في الرأس ودُفن في مقبرة سكة حديد دوجاوتس في إيبرس ببلجيكا، وهي مقبرة تحتوي على قبور 2463 جنديًا.

وقال مدير المدرسة أندرو كيب إن المدرسة "تشرفت" بإرجاع الكتاب. وقال كيب لهيئة الإذاعة البريطانية: "إنه لأمر لا يصدق أن نعتقد أن جزءًا من تاريخ سانت بيز قد وجد طريقه إلينا بعد كل هذه السنوات".

وسانت بيز هي مدرسة داخلية ونهارية مشتركة عمرها 430 عامًا. والكتاب، الذي يضم أعمال اللورد بايرون، الشاعر الرومانسي الذي وُصف بأنه "مجنون وسيئ وخطير"، ليس أول كتاب يُعاد إلى مكتبة بعد قضاء حياته في مكان آخر، لكنه قد يكون أحد أكثر الكتب تأخرًا في المكتبات على الإطلاق.

وفي يوليو، أعيدت لوحة "مبنى كانو" المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج، والتي رسمها آلان بايد، إلى مكتبة أوركني بعد أكثر من 47 عامًا من التأخير، بعد العثور عليها أثناء إخلاء أحد المنازل. وقال جون بيترسون من المكتبة: "لحسن الحظ، لا نفرض غرامات على التأخير".