أسود تقتل حارستها في حديقة حيوانات بالقرم   

قتلت مجموعة من الأسود، أول من أمس، حارسة في إحدى أكبر حدائق الأسود في أوروبا، بعدما تركت الموظفة باب قفص مفتوحاً، على ما أفاد المحققون.

ووقع الحادث في متنزه تايغان سفاري في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا، وهي إحدى أكبر مناطق تكاثر الأسود في أوروبا، وتشكل موئلاً لنحو 60% من هذه الحيوانات المفترسة.

وقالت لجنة تحقيق «أُطلق تحقيق جنائي بشأن وفاة موظفة حديقة تايغان للأسود نتيجة هجوم حيوان مفترس».

وأوضح المحققون أن الموظفة التي كانت تعمل في الحديقة منذ 17 عاماً، قضت بعدما «دخلت لتنظيف قفص فيه ثلاثة أسود من دون إغلاق باب يفصل غرفتي القفص».

وتعرّف مالك الحديقة أوليغ زوبكوف إلى جثة الضحية ليوكاديا بيريفالوفا، وقال في بيان: «للأسف، لم يكن الموظفون قادرين على تقديم أي مساعدة لها، لأنها كانت عبارة عن أشلاء».