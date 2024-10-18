سيارة «أودي كواترو» موديل 1985 للبيع في المزاد

شهد موقع «برينج أيه ترايلر» للمزادات عرض سيارة نادرة من طراز «أودي كواترو» إنتاج 1985 بحالة جيدة للغاية، حيث لم تسر إلا لمسافة قليلة، وتعمل السيارة بمحرك توربيني من خمس أسطوانات، مع نظام دفع رباعي، يتيح لها العمل في جميع الأحوال الجوية. وكانت السيارة المعروضة للبيع في المزاد واحدة من 73 سيارة فقط من إنتاج 1985 تم بيعها في أميركا الشمالية. ومما يزيد من تميزها طلاؤها باللونين الأبيض والأسود. كما تحتوي السيارة على نظامي غلق مركزي مختلفين للأبواب الأمامية والخلفية، وصندوق تروس يدوي يتيح خمس سرعات، ومحرك توربيني سعة 1.2 لتر. وفي أوائل الثمانينات من القرن الماضي، قاد أبطال سباقات الرالي، مثل ميشيل موتون وستيج بلومكفيست وفالتر روهرل، نسخ السباق من سيارات «أودي كواترو» إلى نصر وراء نصر. وفي العام نفسه الذي تم فيه تصنيع هذه السيارة، حطم ميشيل موتون الرقم القياسي لسباق السيارات، باستخدام هذه السيارة الألمانية القوية.