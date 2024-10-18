3600 كوري توفوا وحيدين في منازلهم خلال عام

توفي أكثر من 3600 شخص بمفردهم في منازلهم في كوريا الجنوبية العام الماضي، بحسب بيانات أظهرت ذلك أمس، حيث شكل الرجال في منتصف العمر والمسنون أكثر من نصف هذه الوفيات. ويعود ذلك إلى حالات وفاة لأفراد يعيشون في عزلة اجتماعية دون أي اتصال مع الآخرين، والذين يتوفون نتيجة للانتحار أو المرض أو لأسباب أخرى. وتشير هذه الأرقام إلى أن 1.04 من كل 100 وفاة في كوريا الجنوبية كانت في الحقيقة وفاة لأشخاص بمفردهم العام الماضي.

وقال نوه جونج-هون، مسؤول الرعاية الاجتماعية بوزارة الصحة: «يبدو أن الوفيات الوحيدة بين الأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر تعزى إلى الفشل في العثور على وظائف أو التعرض للفصل من العمل».

وأضاف: «نخطط لمساعدتهم في الوصول إلى منظمات يمكنها تقديم وظائف، إلى جانب اتخاذ تدابير لمساعدتهم على تحسين حالتهم الصحية التي تدهورت خلال فترة العزلة».