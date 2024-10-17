حفل زفاف في مستشفى ينتهي بوفاة العريس
تزوجت لارا رينولدز، 38 عامًا، من مايك، 51 عامًا، في المستشفى قبل 48 ساعة من وفاته، بعد أن قلب تشخيص إصابته بالتليف الرئوي حياتهما رأسًا على عقب.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت معاناة مايك في يناير 2024، عندما واجه صعوبة في التنفس، ورغم مراجعته للأطباء، ظل التشخيص غير واضح حتى مايو الماضي، حين جرى تأكيد إصابته بالتليف الرئوي، وهو مرض نادر يسبب ندوبًا في الرئتين، ويمنع المريض من التنفس.
وقبل أيام من وفاته، قرر مايك تحقيق حلمه والزواج بلارا، نُظِّم حفل زفاف بسيط في المستشفى بحضور أفراد العائلة والأصدقاء.و توفي مايك متأثرًا بمرضه، ما أثار حالة تعاطف كبيرة مع قصة الثنائي في مواقع التواصل الاجتماعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news