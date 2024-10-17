حطم غرفته قبل سقوطه من الشرفة... وفاة ليام باين مغني «وان دايركشن»

أكدت الشرطة الأرجنتينية وفاة مغني فرقة «وان دايركشن» السابق ليام باين خارج فندق في العاصمة بوينس آيرس، أمس الأربعاء. وقالت إنه عُثر على الموسيقي البريطاني البالغ من العمر 31 عاماً ميتاً بعد سقوطه من شرفة غرفته بالطابق الثالث بأحد الفنادق.

وذكرت شرطة العاصمة، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أنه جرى استدعاؤها إلى الفندق الواقع في حي باليرمو بالعاصمة وتم إخطارها بوجود «شخص يرتكب سلوكيات عدوانية ربما يكون تحت تأثير المخدرات والكحول». ونقل البيان عن مدير الفندق القول إنه سمع ضوضاء عالية في الجزء الخلفي من الفندق، وعندما وصلت الشرطة وجدت أن رجلاً سقط من شرفة غرفته.

وأكد عمال الطوارئ وفاة ليام باين الذي أشارت تقارير إلى أنه تم العثور عليه في الفناء الداخلي للفندق.