فقط لمن يعاني من آلام التهاب المفاصل

يعرف التهاب المفاصل بأنه حالة صحية شائعة تسبب تورما وألما في المفاصل، لدرجة أنه يؤثر بشكل كبير على جودة الحياة، خاصة وأنه يمكن أن يصيب الأفراد من جميع الأعمار.

وتتمثل الأعراض الأساسية لالتهاب المفاصل ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد الحالة سوءا مع التقدم في العمر.

ولا يوجد علاج فعال لهذه الحالة إلا أنه يمكن إدراة الأعراض من خلال تغييرات نمط الحياة والعلاج الطبيعي والأدوية وفي الحالات الشديدة الجراحة.

ويقترح أخصائي التغذية ستيفن كيتنر عبر حسابه على تيك توك"، @drelmohandess، أحد الأطعمة التي يمكن لإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي أن تساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل.

وقال كيتنر: "أحد أفضل العلاجات الطبيعية لألم التهاب المفاصل والتورم هو زيت الزيتون البكر الممتاز (EVOO) لأنه يحتوي على مركب يسمى أوليوكانثال ثبت علميا أنه يمنع المسار الالتهابي مثل بعض الأدوية مثل الإيبوبروفين دون أي من الآثار الجانبية".

ويوصي بإضافة "بضع ملاعق كبيرة إلى وجبتك كل يوم"، والتي يمكن أن تكون طريقة بسيطة للمساعدة في إدارة الأعراض.

ووفقا لموقع arthritis.org، فإن زيت الزيتون البكر الممتاز "تمت دراسته أيضا لفوائده الوقائية في أمراض المناعة الذاتية الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة".

وأوضح الموقع: "أظهرت التجارب على البشر والحيوانات والمختبرات أن البوليفينولات الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز تقاوم الالتهابات بشكل فعال وتحسن أعراض التهاب المفاصل في جميع أنحاء الجسم. ويعتقد بعض الخبراء أن زيت الزيتون البكر الممتاز هو السبب الرئيسي وراء مساعدة النظام الغذائي المتوسطي في درء مجموعة من الأمراض المزمنة، على الرغم من أن الكمية الدقيقة اللازمة ليكون فعالا لم يتم تحديدها بعد".