خطأ يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة

سحبت شركة كوكا كولا أحد مشروباتها الخالية من السكر الأكثر مبيعاً بعد اكتشاف أنها تحتوي على السكر بالخطأ، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن شركة المشروبات العملاقة أصدرت قرار السحب الشهر الماضي بعد أن وجدت أن 13152 علبة من Minute Maid Zero Sugar Lemonade تم تصنيفها بشكل غير صحيح.

ووفقاً لتنبيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، تم شحن المنتج الذي يحمل علامة خاطئة إلى متاجر البيع بالتجزئة في إنديانا وكنتاكي وأوهايو.

وتم سحب جميع المنتجات التي تحتوي كل منها على 12 كرتونة من اثنتي عشرة علبة سعة 12 أونصة، من الرفوف.

ونصحت FDA الأشخاص الذين اشتروا هذه العلب بإعادتها إلى المتجر لاسترداد أموالهم أو التخلص منها.

كما أشارت الإدارة إلى أن هذا السحب صُنّف من الدرجة الثانية، ما يعني أن هناك خطرا ضئيلا لحدوث آثار صحية ضارة، لكن من المهم للأشخاص المصابين بحالات، مثل مرض السكري مراقبة استهلاكهم للسكر.

وقال متحدث باسم شركة كوكا كولا في بيان: "في سبتمبر، استدعت شركة كوكا كولا كمية محدودة من علب Minute Maid Lemonade سعة 12 أونصة في بعض مناطق من كنتاكي وإنديانا وأوهايو".

ويحتوي المشروب الخالي من السكر في الواقع على 40 جراماً من السكر لكل علبة سعة 12 أونصة، أي ما يعادل أربعة دونات كرسبي كريم أو ماكدونالدز ماك فلوري. وهذا هو نفس مقدار عصير الليمون كامل السكر الذي تنتجه العلامة التجارية.