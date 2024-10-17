تحذير ألماني: مسحوق الكافيين القوي يشكل خطراً مميتاً

يشير تقرير جديد صادر عن المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر إلى أن احتساء عدد قليل من فناجين القهوة القوية يمكن أن يجعل الناس تشعر بالدوار، ولكن تناول مقدار ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكافيين النقي قد يكون مميتاً.

وأصدر المعهد تحذيراً، أمس، من مساحيق الكافيين شديدة القوة التي يتم التسويق لها كمكمل غذائي. ولفت إلى أنه نظراً للتركيزات المرتفعة من الكافيين في المسحوق، فإنه حتى الكميات القليلة يمكن أن تسبب مشكلات صحية كبيرة.

ولا توصي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بأكثر من 0.2 غرام من الكافيين في الجرعة الواحدة ولا بأكثر من 0.4 غرام على مدار اليوم للبالغين الأصحاء.

واحتساء ما بين 5 و10 غرامات من الكافيين النقي يهدد الحياة.

وقالت السلطات إنه جرى تسجيل حالة وفاة في ألمانيا على صلة بمسحوق الكافيين.