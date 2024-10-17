لوحة رسمها الروبوت الفنان «آي-دا».. للبيع في مزاد

أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات عزمها طرح عمل فني أنجزه بتقنية الذكاء الاصطناعي روبوت يُسمى «آي-دا»، في مزاد علني خلال نوفمبر المقبل، في سابقة من نوعها.

الرسم الذي أنجزه الروبوت الفنان والذي يصوّر أحد آباء الحوسبة الحديثة، عالم الرياضيات الإنجليزي آلان تورينغ، يشكّل إحدى القطع المعروضة في المزاد الإلكتروني الواقع عند «تقاطع الفن والتكنولوجيا»، والذي ينظم في الفترة من 31 الجاري إلى السابع من نوفمبر المقبل.

وتُقدّر قيمة اللوحة بسعر يراوح بين 100 ألف و150 ألف جنيه إسترليني (130 ألف دولار إلى 195 ألفاً)، بحسب مصممي «آي-دا».

ويُعدُّ الروبوت الواقعي للغاية من الأكثر تقدماً في العالم. ولديه أذرع إلكترونية، لكنّ وجهه، المُحاط بشعر مستعار بني، يمنحه تشابهاً كبيراً مع الإنسان.

وصُنع الروبوت عام 2019 من جانب فريق بقيادة إيدان ميلر، وهو صاحب معارض فنية ومؤسس «آي-دا روبوت استوديو» مع متخصصين في الذكاء الاصطناعي في جامعتي أكسفورد وبرمنغهام في إنجلترا. واسمه مستوحى من آدا لوفليس، أول مبرمجة في التاريخ.

هذا الفنان الآلي، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء لوحات أو منحوتات، لديه كاميرات في عينيه ويديه الإلكترونية. ويتحرك ويعبّر عن نفسه بشكل مستقل، من دون تدخل بشري.

وعُرضت أعمال للروبوت «آي-دا» سابقاً في بينالي البندقية، وأهرامات الجيزة في مصر وفي الأمم المتحدة. كما ألقى خطاباً أمام مجلس اللوردات في 2022.