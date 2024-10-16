نجم حديقة حيوانات بحرية في الصين.. حوت روبوت

أوقعت متنزه صيني نفسه في حرج كبير عندما اكتشف زواره بعد أيام من افتتاحه أن نجم حيواناته، وهو سمكة قرش الحوت الضخمة، ليست سوى روبوت ميكانيكي.

ووقعت هذه الخدعة في أكواريوم شياوميشا في شنتشن، الذي افتتح في الأول من أكتوبر بعد تجديد دام خمس سنوات، حسبما ذكرت صحيفة جام برس.

واجتذبت حديقة الحيوانات البحرية التي تبلغ مساحتها 645 ألف قدم مربعة نحو 100 ألف زائر. وكان الزوار حريصون على التحقق من عامل الجذب الرئيس في المكان، وهو سمكة قرش الحوت، القادرة على الوصول إلى أكثر من 18 متراً في الطول.

ومع ذلك، شعر الكثيرون بالخداع بعد إدراكهم أن الوحش البحري الملكي المزعوم كان في الواقع مجرد شبيه ميكانيكي.

وتُظهر الصور الملتقطة من خلال زجاج الخزان الروبوت السمكي، الذي يتميز بفجوات واضحة في جذعه حيث تم توصيل أجزائه.

وعبر زوار الأكواريوم عن غضبهم غامرين موقعه على الانترنت بالانتقادات. وقال أحدهم «المكان ليس كبيراً بما يكفي، وحتى سمكة قرش الحوت اصطناعية».

فيما قال أحد الزائرين أنه «بحلول الساعة الثالثة، كان الناس يطالبون بالفعل برد الأموال».

وكتب آخر على منصة للتواصل الاجتماعي «كان الجزء الأكثر إحباطاً هو معرض سمكة قرش الحوت. عندما سمعت الاسم، كنت مليئاً بالترقب، ولكن عندما وصلت، رأيت سمكة قرش حوت ميكانيكية. إنها ليست مثيرة للاهتمام على الإطلاق».

بينما قال ممثلو «شياوميشا» إن روبوت القرش - الذي كلف بناؤه ملايين اليوان الصيني - لم يتم تصميمه «لخداع» الزوار بل للالتزام بالقوانين التي تحظر تجارة أسماك قرش الحوت.

وسبق أن تعرضت العديد من حدائق الحيوان في الصين لانتقادات شديدة في وقت سابق من هذا العام بسبب رش الكلاب بالطلاء لتبدو وكأنها باندا لأنها لم تكن تمتلك الحيوانات الحقيقية.