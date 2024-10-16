اكتشاف 7 أنواع جديدة من الضفادع في مدغشقر

اكتشف فريق دولي من الباحثين 7 أنواع جديدة من «ضفادع الأشجار» تصدر أصواتاً غريبة وفريدة من نوعها في الغابات المطيرة بمدغشقر.

ووفق الدراسة التي نُشرت في دورية «فيرتيبريت زوولوجي - Vertebrate Zoology»، تبدو أصوات الصفير الغريبة الصادرة من هذه الضفادع، التي تتميز بنبرتها العالية، أشبه بالمؤثرات الصوتية من سلسلة حلقات الخيال العلمي التلفزيونية «ستار تريك». ونتيجة لذلك، أطلق الباحثون على الأنواع الجديدة أسماء 7 من أشهر الشخصيات في هذه السلسلة.

ويقول باحثو الدراسة إذا كنت تعتقد أن كل الضفادع تُصدر نقيقاً (الصوت الصادر من الضفدع)، فأنت مخطئ. فهناك 7 أنواع جديدة من جنس الضفادع الشجرية Boophis، تم اكتشافها حديثاً في جميع أنحاء الغابات المطيرة في مدغشقر، تصدر أصوات صفير تشبه أصوات الطيور عند تواصلها مع الضفادع الأخرى.

«ذكرتنا أصوات الصفير هذه بمسلسل (ستار تريك)، حيث تُستخدم مؤثرات صوتية مشابهة للصفير بشكل متكرر، لهذا أطلقنا على الضفادع أسماء 7 من أشهر القباطنة في سلسلة الخيال العلمي تلك»، وفق البروفيسور ميغيل فينسز، من جامعة براونشفايغ التقنية في ألمانيا، في بيان صحافي، الثلاثاء.

إلى ذلك، أوضح الأستاذ المساعد مارك شيرز، من متحف التاريخ الطبيعي في الدنمارك بجامعة كوبنهاجن، والباحث الرئيسي للدراسة، أنه «غالباً ما يتعين عليك القيام بالكثير من الرحلات للعثور على مثل هذه الأنواع، فقد عثرنا على عدد قليل منها في أماكن يمكن للبشر العاديين الوصول إليها، ولكن للعثور على المزيد منها، كان علينا القيام برحلات استكشافية كبيرة إلى أعماق الغابات النائية وقمم الجبال».

وتابع: «هناك شعور حقيقي بالاستكشاف العلمي هنا، الذي نعتقد أنه ممزوج بروح (ستار تريك)»، وفق وصفه.

وتُعرف نداءات هذه الضفادع الغريبة بـ«نداءات الدعاية والإعلان»؛ وهو نوع من الترويج الذاتي الذي قد ينقل معلومات حول مدى ملاءمة الضفدع الذكر كرفيق للإناث، وفقاً للباحثين.

وتعيش هذه المجموعة على طول الجداول سريعة الجريان في المناطق الأكثر جبلية في مدغشقر؛ وهو ما يفسّر سبب نداء الضفادع بمثل هذه النغمات عالية الصوت.

بالنسبة لمحبي «ستار تريك»، قد تذكرهم بعض نداءات الضفادع بأصوات ما يسمى «صافرة القبطان»، وبالنسبة للآخرين قد تبدو وكأنها صوت طائر أو حشرة.

«إذا كانت الضفادع تنقنق مثل ضفادعنا الأوروبية المألوفة، فقد لا يكون من الممكن سماعها بسبب صوت المياه المتدفقة من الأنهار، التي تعيش الضفادع بالقرب منها. لذلك تبرز أصواتها العالية وصافراتها وسط كل هذا الضجيج»، كما يوضح الدكتور يورن كولر، كبير أمناء علم الفقاريات في متحف هيسيش لاندز في دارمشتات بألمانيا، الذي لعب دوراً رئيسياً في تحليل نداءات الضفادع.

وأضاف: «لقد أدى ظهور هذه الأنواع الجديدة من الضفادع إلى الخلط بينها وبين أنواع أخرى مماثلة، لكن كل نوع يصدر سلسلة مميزة مختلفة من هذه الصافرات عالية النبرة، مما سمح لنا بالتمييز بين بعضها وبعض».

وتشتهر مدغشقر بتنوعها البيولوجي الهائل، وتتواصل الأبحاث في غاباتها المطيرة في الكشف عن الأنواع المخفية؛ مما يجعلها جنة حقيقية للضفادع. وتُعد مدغشقر، وهي جزيرة أفريقية بحجم فرنسا تقريباً، موطناً لنحو 9 في المائة من جميع أنواع الضفادع في العالم.